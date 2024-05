Sam Whitelock, qui vit ses dernières semaines en tant que rugbyman professionnel, a dû quitter les siens, samedi à La Rochelle, en raison d'une commotion cérébrale. Le problème ? C'est que ça n'était pas sa première, et que le protocole l'oblige à observer une période de repos.

Sa sortie peu rassurante de la pelouse rochelaise était-elle la dernière de sa carrière ? Samedi, Sam Whitelock a dû quitter les siens en raison d'un choc à la tête. Le protocole commotion n'étant pas validé, il n'a pu revenir sur le terrain. C'est son deuxième protocole commotion, après celui subi à Oyonnax, pour ses débuts avec la Section paloise en décembre dernier. Il doit donc observer une période de repos de douze jours, comme le veut le règlement quand un deuxième protocole arrive en moins de douze mois. Sa chance dans ce moment difficile, c'est que le Top 14 fait pause cette semaine, en raison de la finale de Champions Cup entre le Leinster et Toulouse.

Cependant le risque plane car il ne reste que deux journées de phase régulière, et le All Black doit encore passer les entretiens protocolaires avec le neurologue indépendant. Si tout se passe bien, il pourra reprendre les entraînements en milieu de semaine prochaine avant de postuler pour le déplacement à Auxerre face au Racing 92 (samedi 1er juin). Mais, le cas échéant, il pourrait bien manquer les deux derniers matchs de la Section paloise prévus contre le Racing et Perpignan. Et pour rappel, le All Black emblématique (35 ans, 153 sélections) a prévu de raccrocher les crampons à l'issue de la saison. Affaire à suivre, donc.