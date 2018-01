Marti : "Je suis quand même très choqué par notre état d'esprit"

"J'ai honte de l'image qu'on a donné de l'UBB... Cette équipe quand elle n'a pas décidé de tout donner elle est en grande difficulté", s'est agacé le président de Bordeaux, à l'issue de la défaite de son équipe à Toulon. Il a ajouté : "On était en route vers une grosse humiliation, s'ils ne sont pas à 14, je crois qu'on en prend 70, à ce rythme-là. Pour nous c'est un "triplon", on a cinq internationaux, douze blessés, on ne peut plus rivaliser. Mais je suis quand même très choqué par notre état d'esprit, qui n'a pas été à la hauteur".

Seul "rayon de soleil", pour Laurent Marti, le match de Semi Radradra (qui sera Bordelais la saison prochaine). Il s'est régalé de la performance du Fidjien, auteur de deux essais.

Adrien Pelissié (Bordeaux)Icon Sport

Le néo-sélectionné, Adrien Pélissié, titulaire cet après-midi, y est, lui aussi, allé de son commentaire. Agacé d'avoir "encore pris une branlée", il s'est confié après le match au micro de Canal+ : "On prend des essais un peu trop facilement, on s'est battus aujourd'hui mais tout n'est pas parfait. Il y a beaucoup de jeunes mais ce n'est pas une excuse. On a pris une branlée encore, tout simplement. On verra au retour des vacances, avec la réception de Castres, il va falloir basculer et repartir sur une dynamique positive".