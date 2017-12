L’antisèche : Toulouse s’en contentera, Toulon aussi

Le match : La montagne a accouché d’une souris

La plus belle affiche de ce dernier week-end de l’année civile nous a laissé sur notre faim. Très peu de bonbons à se mettre sous la dent, cette rencontre s’est jouée sur le combat et la discipline. Les deux équipes sont ainsi rentrées aux vestiaires sur le score équivoque de 9-6, un drop de Zack Holmes (21e) ayant apporté une variation au duel de buteurs entre Thomas Ramos (11e, 29e) et Anthony Belleau (26e, 35e).

Les défenses ont continué de prendre le pas sur les attaques en seconde période mais Toulon a connu vingt premières minutes de creux qui a permis à Toulouse de se détacher au score, toujours grâce à Ramos (43e, 52e) et un nouveau drop de Holmes (60e). Mené 18-6, le RCT a finalement été chercher le bonus défensif à dix minutes de la fin sur un ballon porté conclu conjointement par Eric Escande et Baptiste Soury (69e).

L’action : le coup de vice toulousain

La première période est cadenassée mais le Stade toulousain a une grosse occasion dans les dernières secondes. Les avants haut-garonnais pilonnent la ligne varoise et Cyril Baille parvient à aplatir après un ultime pick and go. Problème, son comparse Dorian Aldegheri a fait un en-avant en amont. Les Toulousains le savent et demandent discrètement à Thomas Ramos de taper rapidement la transformation en drop alors que Laurent Cardona a validé l’essai dans un premier temps. Ceci afin qu’il ne puisse plus revenir sur sa décision. Mais l’arbitre demande assez vite la vidéo, s’aperçoit de la faute de main et invalide l’essai. Florian Fritz, le capitaine toulousain, conteste, affirmant que son arrière a transformé avant l’appel à la vidéo de M.Cardona. Mais il n’a pas gain de cause. « C’est très malin de la part de votre buteur mais j’avais demandé la vidéo avant » s’est justifié l’officiel quelques secondes plus tard auprès du centre toulousain.

Le facteur X : la vista de Holmes

Ce n’était pas un match pour les artistes et Zack Holmes s’en est bien accommodé. Puisque l’adversaire toulonnais était très appliqué en défense, affichant un taux de réussite au plaquage avoisinant les 90%, il a bien fallu trouver d’autres solutions pour mettre à mal les Varois. Et l’ancien Rochelais a, par deux fois, eu le sang-froid et le geste juste pour claquer le drop. En première période pour porter le score à 6-0 (21e), puis à l’heure de jeu, pour donner un avantage signifiant aux siens (18-6). L’Australien se serait bien offert un « triplé » dans les dix dernières minutes, mais Antoine Dupont a préféré insister avec ses avants. Sans succès.

La décla : « Laporte, démission »

En plus de vingt ans de règne, Guy Novès a porté le Stade toulousain sur le toit de l’Europe à quatre reprises et obtenu dix Boucliers de Brennus. Forcément, Ernest-Wallon a fait bloc autour de son ancien gourou, licencié dans la semaine de son poste de sélectionneur du XV de France. Une banderole de soutien a ainsi été déployée en tribune et des « Laporte, démission » sont descendus des travées de l’enceinte toulousaine. Le président de la FFR appréciera.

La question : Galthié a-t-il fait le deuil du beau jeu ?

Mourad Boudjellal avait placé beaucoup d’espoirs en Fabien Galthié pour révolutionner le jeu peu chatoyant mis en place par son prédécesseur Richard Cockerill. Mais la mi-saison atteinte, on peine encore à trouver l’ébauche du spectacle promis avec l’intronisation de l’ancien demi de mêlée. On attendait le centième essai de Vincent Clerc en Top 14 sur le terrain de ses plus belles heures mais il n’a jamais eu l’occasion de s’offrir ce plaisir. Pas plus que son pendant JP Pietersen, lui aussi condamné au chômage technique sur son aile. Coincé par une défense toulousaine très efficace, Toulon a dû s’en remettre à un bon vieux ballon porté des familles pour ramener un point d’Ernest-Wallon. Sans ballon et sans grande inspiration durant la majeure partie du match, il ne pouvait espérer guère plus. Et ce bonus ramené de Toulouse, un bon résultat en soi, pourrait inciter un peu plus le staff varois à conserver une philosophie pragmatique en 2018.