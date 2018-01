Bastareaud: "On ne peut qu'être déçu"

Mathieu Bastareaud (centre et capitaine de Toulon): "On sait que quand on vient ici c'est toujours compliqué, c'est toujours des grands matches physiquement. On n'est pas surpris. Il nous a manqué quelques secondes (pour l'importer). Moi personnellement je n'ai rien à reprocher à mon équipe. On s'est envoyé pendant 80 minutes. On prend cet essai à la fin, on repart avec une défaite. On a tout fait mais bon, certaines décisions... (Sur l'essai refusé à Mathweson) Quand je demande, l'arbitre s'empresse de me dire qu'en haut on lui dit qu'il n'y a pas essai, les ralentis ne sont même pas passés. On est tous déçus, je pense que c'est normal, quand on regarde le match et le scénario, on ne peut qu'être déçu"