Azam : "Oui, Camara est hors-jeu"

Rugbyrama : Comment analysez-vous la victoire du Stade français face à Bordeaux ?

Olivier Azam : Le tournant du match, c’est ce carton jaune que l’arbitre (Monsieur Brousset) nous retire à la vidéo, après avoir reconnu son erreur. C’est bien qu’il ait rectifié. Mais cette victoire, on est avant tout allé la chercher grâce à une énorme débauche d'energie. A Jean Bouin, tout n'a pas été parfait, c'est sûr. Nous avons lâché des ballons, commis des maladresses... Mais cette victoire bonifiée nous fait beaucoup de bien, au moment d'aborder la nouvelle année.

Qu'avez-vous pensé de l'entrée en jeu de votre ailier international, Djibril Camara ?

O.A : Djibril ? Il rentre et il marque. On va dire qu'il a fait un gros travail de vitesse avec notre préparateur physique François Casteix. Mais honnêtement, je pense qu' il est hors-jeu sur l'essai (61 ème minute)...

Le match fut particulièrement hâché à Jean Bouin. Comment l'expliquer ?

O.A : On a joué dans des conditions difficiles, le terrain était dangereux par zone et ça nous a sans doute couté une entorse du genou (le talonneur Remi Bonfils). Mais je suis content pour les joueurs parce que c’est un match qu’on a du préparer en quarante-huit heures à cause des congés obligatoires, en période de Noël. Encore que... On n'en parle pas beaucoup mais on tourne à une quinzaine de blessés depuis le début de la saison. Du coup, on est presque habitué à récupérer quatre ou cinq joueurs tard dans la semaine et à les aligner avec un seul entraînement dans les jambes. Là, c’est toute l’équipe qui a su se débrouiller avec un seul entrainement.