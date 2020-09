Les deux parties doivent reprendre les discussions ce mardi matin. Trouveront-elles un accord ? Si ce n'était pas le cas, la partie se jouerait en suivant devant le Conseil d'Etat. Pour l'heure, la FFR ne souhaite pas remettre en cause la tenue des six rencontres internationales, calendrier jugé excessif par la LNR et les clubs de Top 14. Le bras de fer paraît plus tendu que jamais.