Par rapport à l'équipe qui a débuté contre la Russie le 17 août (85-15), l'Irlandais a changé ses deux piliers, avec le retour de Simoni Ferrari à gauche à la place de Federico Lovotti, et celui à droite de Marco Riccioni aux dépens de Tiziano Pasquali. Ils glissent tous les deux sur le banc. Un cran plus bas, l'expérimenté Alessandro Zanni (35 ans, 113 sél.) a lui été préféré en deuxième ligne à David Sisi au sein d'une équipe où le capitaine Sergio Parisse (35 ans) deviendra le deuxième joueur le plus capé de l'histoire (140 sél.).

Le futur Toulonnais dépassera l'Australien George Gregan pour se rapprocher du Néo-Zélandais Richie McCaw (148 sél.). "Nous voulons reprendre notre chemin où il s'est arrêté. La victoire contre la Russie nous a donné des certitudes mais c'est du passé. Notre objectif, c'est la France. Ce sera un match difficile et très intéressant pour plusieurs raisons. Nous voulons montrer notre vraie valeur et nous rapprocher de notre forme optimale dans l'optique de la Coupe du monde", a déclaré O'Shea, cité dans un communiqué de la Fédération.

L'Italie, battue en Irlande (29-10) avant de laminer la Russie, terminera le 6 septembre à Twickenham contre l'Angleterre sa préparation à la Coupe du monde, où elle a été versée dans la poule B avec la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, la Namibie et le Canada.

Le XV de départ de l'Italie : Hayward - Bellini, Campagnaro, Morisi, Minozzi - (o) Allan, (m) Tebaldi - Polledri, Parisse (cap), A. Steyn - Ruzza, Zanni - Riccioni, Bigi, Ferrari

Les remplaçants : Zani, Lovotti, Pasquali, Budd, Negri, Palazzani, Canna, Benvenuti