Midi Olympique : Comment expliquez-vous la différence de visage afffiché et surtout le nombre d'erreurs commises par l'équipe de France à Murrayfield ?

Gaël Fickou : Ils ont eu une défense un peu différente, ils sont montés plus forts. Ils nous ont moins laissé jouer. D'autres joueurs sont rentrés, des joueurs qui sont des habituels titulaires... leur équipe était plus en place avec de l'organisation et de la sérénité et ils nous ont mis à mal sur certains secteurs. On ne s'est pas aidé non plus en fin de première période après cette mêlée où l'on perd le ballon et on prend un essai derrière. On jouera moins ce genre de ballons sur des matches à pression. Après, on voulait tester des choses aussi et je pense qu'on leur a offert dix points. Ils se sont nourris de nos erreurs et nous aussi. C'est le jeu. Il y a quand même beaucoup de positif, comme la défense par exemple. On les a mis à mal en défendant. Après il nous manque encore de la profondeur pour les faire reculer au contact, et de la justesse car nous avons fait tomber beaucoup de ballons.

Vous avez enchaîné les deux matchs et joué à chaque fois 80 minutes, avez-vous ressenti un contrecoup physique ?

G.F. : Pas du tout. L'opposition a été différente et il y avait moins d'intensité la semaine dernière. Aujourd'hui, ils ont mis bien plus de combat au sol. Après le plus important, pour nous, est bien entendu de gagner tous les matches, mais l'objectif n'était pas de battre l'Écosse mais l'Argentine dans trois semaines. Donc on va se focaliser sur la semaine prochaine, essayer de faire un bon match contre l'Italie et de le gagner et après on verra...

Avez-vous senti le vestiaire touché ?

G.F. : Non non, sincèrement... On discute. Et puis on n'est pas encore en compétition. Des joueurs n'avaient pas joué depuis six voire neuf semaines. Il faut retrouver des automatismes, reprendre goût au contact, au match. On a ce dernier test contre l'Italie qu'il faut gagner absolument pour se rassurer avant l'Argentine et arriver prêt le 21 septembre. Mais sincèrement on n'est pas abattu. Il n'y a pas de crainte, juste un peu de déception. On a conscience que l'on a commis trop d'erreurs. Et malgré elles, on n'est quand même pas loin. On a encore une semaine pour bien se préparer, notamment dans l'optique de la Coupe du monde.

Comment expliquez-vous la contre-performance française dans les rucks ?

G.F. : Il y a peut-être eu un peu de relâchement... Et puis ils ont des joueurs de qualité aussi. Comme nous d'ailleurs avec Camille Chat, "Seb" Vahaamahina, Jefferson Poirot qui sont capables de gratter des ballons. Mais ils ont le droit d'être bons sur ce secteur. À nous d'être meilleurs et d'attaquer les rucks avant qu'ils n'y mettent les mains.

Est-ce que l'on vous a vus trop beaux le week-end dernier ?

G.F. : C'est souvent ça avec l'équipe de France. On gagne le premier match et tout le monde nous voit beaux. Ça nous servira de leçon et ça nous fera redescendre sur terre aussi, même si je ne crois pas que l'on a été prétentieux. On s'est donné à 200%. Et malgré toutes ces erreurs on est à trois points.

Êtes-vous satisfait de votre association inattendue avec Sofiane Guitoune ?

G.F. : On s'est bien senti. En défense, on ne s'est pas fait percer, on est bien montés. Offensivement, on s'est fait jouer deux ou trois fois donc c'est plutôt pas mal. Il faudrait avoir encore plus de ballons, mais c'était plutôt bien. Et puis c'est un très bon ami à moi donc je suis content d'avoir joué avec lui ce soir.