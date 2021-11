Chez les All Blacks comme ailleurs, il faut se méfier des clichés. On a coutume de dire qu'au pays du rugby roi, les places sont très chères et que les talents y sont soumis à la concurrence la plus féroce, on y trouve aussi des exceptions. Aaron Smith en fait partie, le demi de mêlée des Highlanders, la province de Dunedin compte 101 sélections depuis ses débuts en 2012 face à l'Irlande appelé par Steve Hansen. Depuis, il n'est jamais sorti de la sélection, hors blessure, même un début de scandale en 2016 n'a pas entaché son parcours impeccable. Hansen n'a pas trouvé mieux que ce petit gabarit doté d'une qualité de passe exceptionnelle en précision, en longueur et en vivacité et Ian Foster non plus d'ailleurs.

Dès 2018, il est devenu le numéro 9 le plus capé du pays en détrônant Justin Marshall. Pourtant, on ne l'attendait pas cet automne à Paris car, pris par la naissance de son deuxième enfant, il avait choisi de rester au pays. Mais on a senti le staff en panique au vu des performances de ses doublures et en plus Brad Weber s'est blessé contre l'Italie. Plutôt que d'appeler un troisième couteau, Foster a joué la sécurité. Et le vétéran a été rappelé en catastrophe en milieu de tournée, avec l'accord de son épouse bien sûr, même si depuis fin août, il n'a joué que trois matchs de haut niveau avec sa province de Manawatu en NPC.

La défaite des All Blacks en Irlande a fait le reste. Le titulaire face à l'Irlande TJ Perenara ne sera même pas sur la feuille face aux Français. Aaron Smith sera donc derrière le pack des hommes en noir à la veille de son 33eme anniversaire avec pour mission de dynamiser chacune de leurs possessions. Sa qualité de passe et sa vivacité en font un joueur unique qui n'a quasiment plus quitté la sélection depuis ses débuts en 2012.

Il fêtera ses trente-trois ans dimanche et formera la charnière avec Richie Mo'Unga, maître à jouer des Crusaders, la meilleure franchise provinciale de l'Hémisphère Sud puisque Beauden Barrett, ouvreur "centenaire" est forfait sur commotion. Ian Foster a commenté ainsi le rappel de Aaron Smith. "Il faut que nous soyons plus tranchants dans nos prises de décision. J’ai trouvé que mentalement, nous étions un peu usés. Aaron est quelqu'un qui amène de l'énergie au groupe. C'est notre cinquième test consécutif et la fraîcheur va être capitale." En filigrane, de tout ça, figure le duel que va livrer le vétéran au capitaine français Antoine Dupont. Tout le monde en salive d'avance.