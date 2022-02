La semaine dernière, le premier match de Moana Pasifika contre les Auckland Blues avait déjà été reporté à cause de sept cas de joueurs testés positifs au Covid-19 au sein de cette nouvelle franchise.

Cette fois-ci, c'est la rencontre face aux aux Waikato Chiefs qui n'aura pas lieu à la date prévue, dimanche.

Cameron Good, le responsable des compétitions au sein de la NZRU, a déclaré qu'il n'avait pas eu d'autre alternative, et précisé qu'aucune date de remplacement n'avait encore été trouvée pour les deux premiers matches de Moana Pasifika.

Le Super Rugby Pacific accueille cette année deux nouvelles franchises: Moana Pasifika, regroupant les meilleurs joueurs des Samoa et des Tonga et basée à Auckland, et Drua, franchise fidjienne basée en Nouvelle-Galles du Sud (Australie).

Drua a vécu des débuts éprouvants vendredi dernier dans la compétition, largement battue 40-10 par les NSW Waratahs à Sydney last Friday.