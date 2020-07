Le All Black, élu deux meilleur joueur du monde et qui avait conduit la franchise au titre en Super Rugby en 2016, appelle à ne plus entendre de huées dans les tribunes de manière générale : « Ça fait réfléchir, non ? Tout ce que tu peux faire dans une franchise, et être ensuite reçu comme ça... [...] Honnêtement, je trouve ça nul, je n'ai jamais aimé ça. Ces derniers temps, quand on a reçu des équipes australiennes, et à chaque fois qu'il est arrivé la même chose, ça m'a fait grincer des dents. Ce genre de chose n'a pas sa place dans le rugby en Nouvelle-Zélande.»