Super Rugby

Reds 41 - 17 Bulls

30 minutes de très bonne facture puis plus rien, voilà la prestation perturbante que les Bulls ont livré du côté de Queensland. L'entame de match était pourtant parfaite avec un premier essai aplatit par Embrose Papier pour prendre tout de suite les devants (0-7 à la 8e minute). Deux essais similaires inscrits par Roscko Speckman et Warrick Gelant ont même permis à la franchise d'obtenir déjà le bonus offensif avant même la 20e minute du match (0-17). La suite du match a été un véritable calvaire pour eux... Plus aucun point marqué pour 6 essais encaissés !

Si l'écart a été réduit avant la mi-temps avec une belle réaction et deux essais marqués (14-17), c'est lors du second acte que les locaux ont littéralement roulé sur leurs adversaires avec un 27-0 à la clé. Dix dernières minutes très bien maîtrisées leur ont même offert le bonus offensif.

Sharks 24 - 14 Stormers

Après 25 minutes d'observation, les Sharks ont ouvert le score avec un essai d'Aphelele Fassi, tranformé par Curwin Bosch. Mais sur le renvoi, Herschel Jantjies remettait les compteurs à égalité avec un essai transformé par Damian Willemse . Juste avant la fin du premier acte, Bosch renvoyait ses coéquipiers aux vestiaires en tête au score (10-7).

Durant le deuxième acte, le demi d'ouverture des Sharks trouvait le milieu des perches avec une pénalité et permettait à son équipe de reprendre 6 longueurs d'avance. À 20 minutes de la fin du match, Paul De Wet marquait un sublime essai derrière une action collective d'envergure (13-14 à la 62e minute). Les Stormers tenait leur précieuse victoire mais, Curwin Bosch réussissait une pénalité pour reprendre l'avantage. Et la franchise de Durban a réalisé une fin de match d'enfer avec une nouvelle pénalité de Curwin Bosch et un essai de Makazole Mapimpi. L'ailier des Springboks récompensait la prestation de tous ses coéquipiers et a permis à son équipe de repartir avec la victoire pour la quatrième fois de suite. Les Stormers repartent, quant à eux, bredouilles de ce déplacement malgré une prestation convaincante.

Brumbies 47 - 14 Waratahs

Dernier match avant l'interruption de la compétition, la confrontation australienne a donné lieu à un festival offensif. 9 essais, dont 7 pour les Brumbies qui affichent désormais un beau bilan de 5 victoires en 6 matchs. Le premier acte était pourtant équilibré malgré un doublé en 7 minutes de l'ailier des Brumbies Solomone Kata, et les Waratahs limitaient la casse en arrivant à la pause sur le score de 21 à 14. Mais les joueurs de Sydney ont été assommés en début de seconde période par l'essai de Joe Powell et le claquage de leur capitaine Kurtley Beale sur la même action. S'en est suivi un récital de l'équipe de Camberra, qui engrange son deuxième bonus offensif de la saison.