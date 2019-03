Blues 33 - 26 Highlanders

Les Blues ont-ils enfin trouvé la bonne formule ? Avec un début de championnat compliqué et une victoire étriquée face aux Sunwolves, la franchise d'Auckland vient d'enchaîner en disposant des Highlanders. Menés 23 à 18 peu avant l'heure de jeu malgré un doublé de Rieko Ioane, les coéquipiers de Ma'a Nonu ont fait la différence en fin de match grâce à deux essais de Nanai et Tuipulotu, profitant du carton jaune de Waisake Naholo. Grâce à ce succès, les Blues reviennent à un petit point de leur adversaire du soir.

Hurricanes 34 - 28 Stormers

C'était un duel de dauphins à Wellington, avec ce choc entre les Hurricanes, deuxièmes de la conférence néo-zélandaise, et les Stormers, deuxièmes de la conférence sud-africaine. Après avoir encaissé deux essais dans les 25 premières minutes, les joueurs du Cap sont passés devant grâce à leurs ballons portés et à la botte de SP Marais. Mais un essai de Beauden Barrett à dix minutes du terme a scellé la victoire des locaux qui reviennent ainsi à un point des Crusaders.

Waratahs 20 - 12 Crusaders

La série est finie pour la franchise de Chrischurch ! Alors qu'ils restaient sur 19 victoires consécutives et plus d'un an d'invincibilité, les champions en titre se sont inclinés à Sydney. Menés 12 à 0, les Crusaders ont réagi à la demi-heure de jeu par un essai de George Bridge. La deuxième mi-temps fut très disputée, mais Israel Folau a profité d'un ballon cafouillé dans les airs pour aplatir et valider la victoire des siens à la 74ème minute. Les Waratahs prennent par la même occasion la tête de la conférence australienne.

Sunwolves 24 - 37 Lions

Le climat autour de cette rencontre était étrange, quelques jours après l'annonce du retrait des Sunwolves du Super Rugby en 2021. Pourtant, les Japonais ont démarré fort la rencontre en bénéficiant d'un essai de pénalité dès la 7ème minute. Mais ils ont ensuite subi la loi des Sud-Africains, encaissant cinq essais et subissant un cinglant 29-0 en cinquante minutes. Les Sunwolves restent bloqués à une victoire, tandis que les Lions enregistrent leur premier succès bonifié de la saison.

Bulls 20 - 56 Chiefs

Ça y est, les Chiefs ont remporté leur première victoire de la saison. Et quelle victoire ! À Pretoria, les joueurs d'Hamilton ont infligé une véritable correction aux Bulls en marquant sept essais. Damian McKenzie, triple passeur décisif et auteur de 21 points au pied, a livré une prestation impressionnante pour mener les siens vers le succès. Alaimalo, Nankivell et Retallick ont chacun inscrit un doublé. Les Chiefs restent néanmoins lanterne rouge de la conférence néo-zélandaise.

Sharks 28 - 14 Rebels

Après trois victoires sur les trois premiers matchs, les Rebels semblent marquer le pas. Les coéquipiers de Quade Cooper se sont inclinés pour la deuxième fois consécutive, surclassés par la puissance des avants sud-africains. Les joueurs de Melbourne étaient pourtant au contact à la pause (16-14), avant de céder sur deux essais de Du Preez et Mapimpi. Ils perdent la tête de la conférence australienne.

Reds 36 - 14 Brumbies

C'est une trajectoire similaire aux Blues que connaissent les Reds. Trois défaites pour commencer, une victoire serrée chez les Sunwolves, puis un succès bonifié à domicile face aux Brumbies. Après un premier acte hâché (10-0 à la pause), les Brumbies ont surpris les locaux au retour des vestiaires avec un essai d'Henry Speight. Cela n'a pas fait paniquer les joueurs du Queensland qui ont été à dame à quatre reprises en seconde période, et qui empochent ainsi leur premier bonus offensif de la saison. Les Brumbies sont toujours troisièmes de la conférence australienne.

Les classements

Conférence sud-africaine : 1. Lions (18 pts) ; 2. Sharks (15 pts) ; 3. Stormers (14 pts) ; 4. Bulls (13 pts) ; 5. Jaguares (9 pts)

Conférence australienne : 1. Waratahs (14 pts) ; 2. Rebels (13 pts) ; 3. Brumbies (11 pts) ; 4. Reds (10 pts) ; 5. Sunwolves (6 pts)

Conférence néo-zélandaise : 1. Crusaders (20 pts) ; 2. Hurricanes (19 pts) ; 3. Highlanders (13 pts) ; 4. Blues (10 pts) ; 5. Chiefs (8 pts)