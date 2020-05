Super Rugby

En attendant de le voir évoluer pour la première fois sous les couleurs des Auckland Blues, Beauden Barrett a déjà impressionné ses nouveaux coéquipiers. De retour à l'entraînement ce lundi après deux mois d'arrêt, les joueurs de la capitale économique néo-zélandaise devaient en passer par un test Bronco, visant à déterminer la VMA du joueur et plus simplement son état de forme physique. Un moment généralement redouté par les joueurs. Barrett ? Nouveau venu, il a tout simplement pulvérisé le record historique de la franchise, en effectuant l'intégralité du circuit en 4 minutes et 12 secondes. Une performance absolument remarquable. Et ce message : en cette période de confinement, Barrett n'a pas chômé !