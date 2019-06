Les Hurricanes vers la qualif', les Jaguares inarrêtables... Les résultats de la 16ème journée

Chiefs 40-27 Crusaders

Une entame parfaite puis le néant. Alors qu'ils menaient au score (0-20) à la vingt-et-unième minute de jeu grâce à des essais inscrits par Scott Barret, Drummond et Reece, tout s'est enrayé pour les Crusaders. Bonus en poche, les coéquipiers de Sam Whitelock ont subi le retour des Chiefs, amorcé par un essai de 80 mètres conclut par Alaimalo. Revenus à un point à la mi-temps, puis comptant même huit points de retard après la mi-temps, les Chiefs ont fini le match en boulet de canon pour inscrire deux nouveaux essais dans le dernier quart d'heure. Après un début de saison excellent, les Crusaders semblent rentrer dans le rang au pire des moments : sur les cinq dernières rencontres, ces derniers ont concédé deux matches nuls ainsi qu'une défaite.

Blues 22-22 Bulls

Voilà un match nul qui n'arrange personne. Sur la pelouse de l'Eden Park d'Auckland, Blues et Bulls se sont quittés sur un score de parité après un long chassé-croisé. Si les Blues ont mené jusqu'à 15-8 en début de seconde période, les Bulls ont su refaire leur retard notamment en inscrivant un dernier essai dans les ultimes minutes par Libbock.

A deux journées de la fin, les Blues sont derniers de la conférence néo-zélandaise avec 28 points, la qualification toujours possible mathématiquement semble néanmoins plus que compromise. Quant à eux, les Bulls sont toujours maîtres de leur destin mais auront fort à faire aux Highlanders puis face aux Lions.

Sunwolves 19-42 Brumbies

Ils ont ouvert le score dès la première minute de jeu avant d'être renversés par la puissance des Brumbies. A Tokyo, les Sunwolves n'auront existé qu'un temps avant de totalement céder sous les coups de boutoir des Australiens, parmi les plus en forme en cette fin de saison. Avec six essais inscrits dont un triplé du talonneur remplaçant, Connal McInnerney, après des ballons portés dévastateurs, les Brumbies signent ainsi une sixième victoire en sept matches et se classent désormais en première position de conférence australienne. Champions en 2000, 2001 et 2004, ces derniers pourraient être l'un des formations à craindre en phase finale.

Reds 23-34 Jaguares

Décidément ils n'en finissent plus d'impressionner. Opposés aux Reds, quatrièmes de conférence australienne, les Jaguares ont signé un nouveau succès. Un temps dominés après avoir ouvert le score, les Argentins ont finalement pris l'avantage avant la mi-temps avant de définitivement asseoir leur domination en fin de rencontre. Sur une interception, Santiago Carreras venait signer un doublé et même clôturer le succès des siens.

Actuels, premiers de conférence sud-africaine avec six points d'avance sur le second, les troupes de Gonzalo Quesada sont en bonne voie pour finir premier de poule et donc se qualifier directement pour les quarts de finale de Super Rugby.

Rebels 15-20 Waratahs

Après les Bulls il y a deux semaines, les Rebels s'inclinent une nouvelle fois à domicile, ce coup-ci face aux Waratahs. Bien lancés dans la rencontre par un essai d'Adam Ashley-Cooper sur un beau mouvement collectif, les Waratahs sont ensuite parvenus à tenir le score durant toute la rencontre, bien aidés par un Bernard Foley constant dans l'exercice des tirs au but. En face les essais de la charnière, Cooper puis Genia ont permis aux joueurs de Melbourne de décrocher un bonus défensif important dans la course à qualification. Malgré leur victoire, les Waratahs restent derrière leurs adversaires du jour au classement. Les coéquipiers de Foley sont troisièmes (30 points) quand les Rebels sont seconds (34 points).

Lions 41-22 Stormers

Le duel sud-africain a tourné à l'avantage des Lions. Chez eux, les hommes de Johannesburg ont assuré l'essentiel à la faveur d'une seconde période d'un très bon acabit. Ne menant que 13-10 à la pause, ces derniers ont su réagir pour inscrire quatre nouveaux essais par Smith pour son doublé, Skosan, Dyantyi et Dayimani, portant le total à six réalisations sur l'ensemble de la rencontre.

S'il leur reste encore deux réceptions face à deux formations à la peine en cette fin de saison (Sunwolves et Sharks), accrocher une éventuelle qualification serait un coup de maître pour les Stormers, derniers de conférence sud-africaine et pour l'heure dixièmes au classement général.

Sharks 17-30 Hurricanes

Les Hurricanes se rapprochent de la qualification. Défaits sur leur pelouse la semaine dernière face aux Jaguares, les Néo-zélandais se sont repris d'une bien belle manière en dominant leur sujet, en déplacement du côté des Sharks. Plus puissants et tranchants que leurs homologues sud-africains, les Hurricanes ont assez vite pris les commandes de la partie dans le partie, ponctué par des essais de Jordie Barret et Laumape. Par la suite, et malgré le réveil des Sharks revenus à (17-20), les joueurs de Wellington mettaient un dernier coup d'accélérateur dans les vingt dernières minutes.