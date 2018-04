SUPER RUGBY - Ce qu'il faut retenir du week end

Les Highlanders intraitables à domicile

C'est la quatrième victoire de la province néo-zélandaise. À Dunedin, les coéquipiers de Lima Sopoaga n'ont pas fait de détails face à de bien faible australien des Brumbies en inscrivant la bagatelle de 6 essais (43-17). Bonus offensif en poche, la province néo-zélandaise met fin à une mauvaise série de deux défaites consécutives face aux Hurricanes et contre les Lions. Cette victoire signe le 34e succès d'affilée d'une équipe néo-zélandaise face à une équipe australienne. Impressionnant.

Beauden Barrett le magicien

On joue la 24e minute du match entre les Hurricanes et les Chiefs quand un éclair de génie traversa le Westpac Stadium. Les Chiefs viennent de finir en touche suite à une contre attaque malmenée par l'ailier Sean Wainui.

C'est là qu'entre en jeu la vista de l'international all black Beauden Barrett. Voyant la défense des hommes de Colin Cooper mal replacée, l'ouvreur des Hurricanes livrent une véritable passe de quaterback de plus de 20 mètres pour Ben Lam. Une action qui se finira 80 mètres plus loin par un en-avant de son frère Jordie à quelques mètres de la ligne d'en-but. Un véritable geste de NFL que n'aurait pas renié Tom Brady.

Toujours pas de victoires pour les Sunwolves

Tana Umaga peut souffler, ses hommes ont fait le boulot à Tokyo. C’est les deux derniers du Super Rugby qui s’affrontaient samedi. Revanchard de la défaite subie par les Sunwolves la saison dernière (48-21), on a cru au même scénario avec un score de 10-5 à la mi-temps. Mais c’était sans compter sur la réaction des Blues qui ont infligé un 19-0 à leur adversaire en seconde période. Les joueurs d’Auckland peuvent souffler, ils prennent dix points d’avance sur les Sunwolves mais restent avant-derniers.

Les Jaguares toujours invaincus face aux Rebels

Les Rebels n’ont jamais gagné contre le club argentin et c’est toujours le cas après cette 9ème journée de Super Rugby. Avec une première période complètement manqué, les actuels sixièmes au classement repartent au vestiaire avec onze points de retard. En seconde période, les joueurs de Melbourne vont montrer un autre visage et passer devant leur adversaire du jour. Mais à six minutes de la fin, les Jaguars inscrivent l’essai de la gagne grâce à Ezcurra et restent à égalité des Auckland Blues.