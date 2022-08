Qui dit défaite historique dit comptes à rendre. Samedi, les All Blacks sont retombés dans leurs vieux travers en concédant une humiliation sur leur sol contre les Pumas. Le sixième revers des hommes en noir sur leurs huit derniers matchs. Alors qu'il n'était plus sur la sellette les quinze derniers jours, le sélectionneur Ian Foster se retrouve à nouveau dans l'embarras, contraint d'expliquer ses choix face à une presse toujours plus acerbe envers lui.

A Christchurch, Foster a notamment décidé de renouveler entièrement sa première ligne en début de seconde période, à un moment où ses joueurs menaient au score 15 à 12. Dès la 45ème minute, Ethan de Groot, Samisoni Taukei'aho et Tyrel Lomax ont ainsi cédé leur place à George Bower, Codie Taylor et Fletcher Newell. La sortie de Taukei'aho interrogeait particulièrement, le talonneur des Chiefs ayant réalisé une première mi-temps réussie avec un essai inscrit après dix minutes de jeu. "Ethan avait une contracture au mollet et Tyrel avait reçu un coup au quadriceps. Changer les piliers et le talonneur était une combinaison qui avait déjà marché pour nous (contre l'Afrique du Sud à Johannesburg la semaine précédente, N.D.L.R) et c'est pourquoi nous avons procédé ainsi", a déclaré Ian Foster au coup de sifflet final auprès des médias néo-zélandais.

"Codie (Taylor) travaille dur"

La première ligne toute neuve n'a pourtant pas été à son avantage. Tout au long des quarante dernières minutes, les Blacks ont subi la puissance argentine et ont été rudement chassés par le rideau défensif des Pumas. Si le talonneur Codie Taylor a déjoué au coeur de la débâcle, auteur d'un lancer en touche raté à la dernière minute, son entraîneur a tenu à prendre sa défense : "Codie travaille dur. Quand ça ne marche pas bien pendant les quinze dernières minutes et qu'il y a des lancers en touche perdus, c'est facile de pointer du doigt le talonneur. Il travaille avec les autres pour que les choses aillent mieux."

Par ailleurs, le coach de la Nouvelle-Zélande, récemment conforté dans ses fonctions par la fédération malgré la mauvaise dynamique, a justifié la courte apparition de Stephen Perofeta. Pour sa première sélection, l'arrière âgé de 25 ans est entré seulement à la 80ème minute pour remplacer Jordie Barrett. "Nous comptons sur lui et nous pensons qu'il peut apporter de bonnes choses à notre attaque grâce à ses appuis et son rôle de deuxième receveur. Mais le match ne s'est pas déroulé de cette façon".

Les Néo-Zélandais affronteront à nouveau l'Argentine le 3 septembre à Hamilton. Ils sont actuellement troisièmes au classement du Rugby Championship, deux rangs derrière les Pumas.

par Rayane BEYLY