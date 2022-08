Il n'avait pourtant pas marqué les esprits lors de son passage en Top 14. Vous l'avez peut-être oublié mais, il n'y a pas si longtemps que ça, Emiliano Boffelli jouait pour un autre maillot ciel et blanc, celui du Racing lors de la saison 2020-2021. Un passage éclair et trois matchs disputés dans le championnat français pour un essai marqué (essai qui offrait tout de même une victoire aux Racingmen contre Castres 23-20).

Avant cela le nouveau héros argentin de 27 ans s'était fait connaître du côté du Super Rugby et des Jaguares où il avait disputé 54 rencontres entre 2015 et 2020. Mais il n'était pas encore devenu le buteur incontournable qu'il est aujourd'hui. Cette saison Emiliano Boffelli s'est exilé en Écosse, du côté d'Edimbourg. C'est là-bas que l'ailier (mais aussi arrière) s'est imposé comme titulaire, aussi comme buteur où il a inscrit 170 points en 18 rencontres avec le club écossais.

Mais c'est bien sous le maillot des Pumas que l'homme a créé son statut de leader. 44 sélections avec l'Argentine dont 42 titulaires, le grand gaillard d'1,92m pour 91 kg a depuis peu récupéré le but avec les Pumas et ça lui réussit. Barré par Nicolas Sanchez dans l'exercice des tirs au but, Emiliano Boffelli a récupéré le tee à part entière depuis le Rugby Championship 2021. Depuis, il a disputé 13 matchs avec l'Argentine et inscrit 124 points.

"Avant, j'étais le méchant."

Mais tout n'a pas toujours été rose pour monsieur 100%. Souvenez-vous le 21 septembre 2019 à Tokyo. Français et Argentins disputent le premier match de leur Coupe du Monde. Dans la poule, l'Angleterre est grandissime favorite, ce match a alors déjà tout d'une finale pour accrocher la deuxième place qualificative. Dans les dernières secondes d'un match ou les Bleus, pourtant en tête 20-3 à la pause, laissent la possibilité à Emiliano Boffelli de les crucifier sur une ultime pénalité. Le numéro 15 s'élance, mais enroule trop sa frappe qui fuit les perches, l'Argentine s'incline 20-23 et 39-10 deux semaines plus tard contre le XV de la Rose. Les Pumas sortent de la compétition par la petite porte et se cherchent un coupable déjà tout trouvé pour certains médias et supporters... Emiliano Boffelli.

L'ailier qui a déclaré hier au micro d'ESPN après le match, "Avant, j'étais le méchant" suite à cette pénalité ratée en 2019 prend une belle revanche et est aujourd'hui bel et bien le héros de sa sélection. Il restera à n'en pas douter celui dont on se souviendra comme étant le bourreau des Blacks.

Par Pierre Magne.