Ce match entre Australie et Afrique du Sud était une occasion historique: c’était le premier match international, tous sports confondus, à se jouer dans le nouveau Sydney Football Stadium, maintenant connu sous le nom d’Allianz Stadium. Après 4 ans de travaux, c’est un superbe stade rectangulaire, dédié au XV au XIII et au football, qui a été ouvert au public. 42,500 places dans un confort exceptionnel avec une vue sans obstacle de toutes les places. Si ce stade est né dans la douleur (l’opposition à la construction d’un nouveau stade fut intense, chacun arguant du gaspillage de l’argent public) mais le résultat est exceptionnel. Dans notre monde actuel, le stade répond à toutes les attentes écologiques (391 panneaux solaires, récupération et recyclage de l’eau, structure qui a permis d’utiliser 40% d’acier en moins. Le stade est accessible par tramway, bus et fournit points de charge électrique et parking pour les deux roues.

Au niveau confort des spectateurs, toutes les places sont couvertes. Le nombre de toilettes a plus que triplé pour les hommes et été multiplié par 6 pour les femmes par rapport au stade précédent. L’Allianz Stadium compte pas moins de 64 bars et points de restauration, le but étant de réduire les temps d’attente. Enfin, un étage entier est dédié aux médias, offrant un confort de travail hors pair.

Au-delà du sport, l’enceinte sera utilisée aussi pour des concerts (Elton John, Justin Bieber et Bruno Mars sont déjà prévus. L’Allianz Stadium sera aussi le terrain des Sydney Roosters (NRL), des Waratahs (Super Rugby) et du Sydney FC (football). Prochain match – Australie – Canada féminines en football. Reste maintenant aux Wallabies à faire de ce stade un lieu d’invincibilité, sauf que les Sud-Africains ont fait déraper tous les plans australiens.

Par Jacques Broquet