Roberts annonce sa retraite, Rokoduguni signe à Montauban... les 5 infos de ce mercredi !

Jamie Roberts, légende du rugby gallois, a annoncé en début de semaine qu'il raccrochait les crampons à l'âge de 35 ans. Le centre met un terme à une carrière de 16 ans, riche de 94 sélections avec le XV du Poireau, avec qui il a remporté le Tournoi des 6 Nations et le grand chelem ainsi que des capes avec les Lions. Jamie Roberts s'exprime dans un message publié sur les réseaux sociaux : "J'ai le sentiment que le timing est le bon. Je touche au bout de ma carrière professionnelle de rugbyman, et je me retire avec une immense gratitude pour ce que le rugby m'a apporté."

L'USM Sapiac a officialisé ce matin le recrutement de Semesa Rokoduguni. L'ailier d'origine fidjienne et international anglais de 34 ans est transféré de Bath, club dans lequel il a toujours joué. Sous les couleurs du club anglais, il aura disputé 148 matchs et marqué 64 essais. Explosif et puissant (1,84m pour 102kg), l'international anglais a disputé 18 matchs la saison passée, marquant 4 essais. Il pourra donc encore proposer quelques saisons à haut niveau en assumant le rythme du calendrier.

Le pilier néo-zélandais Angus Ta'avao a écopé d'une suspension de trois semaines après avoir reçu un carton rouge après une collision avec le centre Garry Ringrose lors de la première mi-temps du match disputé par les All Blacks samedi à Dunedin qui a été remporté par l'Irlande (23-12). Il sera absent samedi du troisième et déterminant test-match contre l'Irlande. Il devrait être remplacé samedi par Nepo Laulala, qui a souffert d'une blessure au cou.

Les Maroons du Queensland ont pris leur revanche. Après une édition 2021 remportée par la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland a fait plier les Blues à Brisbane 22-12. Les Maroons remportent leur 23e State of Origin, compétition de rugby à XIII, et prennent l'ascendant sur les Blues.

Depuis quelques jours, Grégory Patat a officiellement pris ses fonctions en tant que manager de l’Aviron bayonnais. Pour Rugbyrama.fr, le nouveau patron du secteur sportif du club basque évoque ce nouveau rôle, revient sur les raisons de sa signature à Bayonne et raconte quel type de manager il veut être… Une interview à lire ici !