Jamie Roberts restera l'un des visages marquants du rugby international des années 2010. Celui-ci vient d'annoncer sa retraite avec un message touchant sur les réseaux sociaux : "J'ai le sentiment que le timing est le bon. Je touche au bout de ma carrière professionnelle de rugbyman, et je me retire avec une immense gratitude pour ce que le rugby m'a apporté." En seize ans, Jamie Roberts sera passé par les clubs de Cardiff, du Racing, des Harlequins, Bath, des Stormers, des Dragons et des Waratahs. Mais on se souviendra surtout de sa contribution exceptionnelle à la sélection galloise. En 94 sélections, il aura participé aux grands chelems de 2008 et 2012, sans compter le Tournoi des 6 Nations remporté en 2013.

Ses performances lui valent même d'être appelé avec les Lions britanniques et irlandais. En 2009; il est l'homme de la série en Afrique du Sud. En 2013, il permet aux siens de remporter la série en Australie.