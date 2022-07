Ta'avao a reçu un carton rouge après une collision avec le centre Garry Ringrose, qui tenait alors le ballon, lors de la première mi-temps du match disputé par les All Blacks samedi à Dunedin qui a été remporté par l'Irlande (23-12). Ringrose ne sera pas non plus présent lors du troisième test-match à Wellington, à cause de la blessure subie lors de cette collision. L'arbitre Jaco Peyper avait considéré dans un premier temps qu'elle avait été accidentelle avant de visionner une vidéo de l'incident et de décider que Ta'avao -- sur le terrain depuis à peine cinq minutes -- aurait pu faire davantage pour changer de position.

Une audience disciplinaire indépendante a confirmé mardi soir le carton rouge asséné au joueur néo-zélandais et estimé que son action méritait une suspension de six semaines. Celle-ci a finalement été réduite de moitié considérant qu'il n'avait jamais eu de mesure disciplinaire à son encontre et d'"autres éléments atténuants" ont également été pris en compte. Il pourrait même revenir au bout de deux semaines s'il prenait part à un programme de formation sur la sécurité sur le terrain. Il devrait être remplacé samedi par Nepo Laulala, qui a souffert d'une blessure au cou.