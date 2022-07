Comme annoncé précédemment, Montauban a officialisé ce matin sur son compte Twitter via un communiqué le recrutement de l'ailier Semesa Rokoduguni. A 34 ans, l'ailier a passé l'entièreté de sa carrière sous les couleurs du club anglais, y jouant 148 matchs pour 64 essais. Explosif et puissant (1, 84m ; 102kg), l'international anglais (4 sél.) a disputé 18 matchs la saison passée, marquant 4 essais, et pourra donc encore proposer quelques saisons à haut niveau en assumant le rythme du calendrier.