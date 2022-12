Précisément, la baisse serait de 58%. Le Biarritz olympique pourrait perdre plus de la moitié de son budget la saison prochaine. C'est ce que révèlent nos confrères de France Bleu Pays basque. Ce mercredi, lors de l'assemblée générale du club, une hypothèse de budget prévisionnel à 4 millions d'euros a été évoquée. Ce alors que le budget actuel s'élève à 9,5 millions d'euros. La situation est telle que le rapport de l' "AG" annuelle indique que "des décisions devront être prises afin de déterminer s'il est possible ou pas de s'engager en championnat professionnel avec un tel budget." En clair, la question se pose déjà sur un maintien en Pro D2 ou non.

Pour donner un ordre de grandeur, le promu massicois est doté d'un budget de 4,711 millions d'euros. Cette saison, le club biarrot a bénéficié de la prime à la descente (600 000€) et de la vente de plusieurs joueurs, tels que Ruffenach, Saili, Hirigoyen et Peyresblanques (1,4 million). Dans les explications données par les dirigeants biarrots, il y a encore et toujours le manque de soutien de la part de la Ville, notamment sur les infrastructures, jugées inadéquates à une volonté d'autonomie financière.

La rénovation du stade Aguilera n'est plus d'actualité et les relations entre la direction du club professionnel et la mairie sont plus que jamais tendues.