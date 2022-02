"Dès qu’on perd, on entend que c’est fini et qu’on ne montera jamais. Dès qu’on gagne, on nous dit qu’on va monter." Mardi midi, en conférence de presse, le deuxième ligne Denis Marchois a dressé un constat on ne peut plus lucide de l’ambiance qui règne autour du club basque. Les attentes, au sujet de l’Aviron, sont grandes. C’est un fait et les joueurs en sont conscients. "C’est normal qu’il y en ait, estime l’arrière Gaëtan Germain. On descend de Top 14 avec un groupe très compétitif."

Ce qui est factuel, aussi, c’est qu’après 21 journées, Bayonne n’est qu’à trois points d’Oyonnax (2e) et quatre du Stade montois (leader). Le club basque est certes, parfois, irrégulier. Se troue, de temps à autre, comme ce fut le cas face à Grenoble (18e journée) ou Béziers (J21). Mais ses concurrents aussi. Ces dernières semaines, le Stade montois s’est incliné à Nevers (J17), puis Vannes (J19). Oyonnax a perdu deux de ses trois derniers matchs. "Malgré nos quelques faux pas, on est quand même dans les clous. On est pas loin", rappelle ainsi Gaëtan Germain.

Dubois : "Le progrès est présent"

Auteur de sa meilleure prestation à Nevers (fin janvier), l’Aviron a affiché des progrès depuis le début de l’année 2022. "Mais certains matchs nous mettent des coups d’arrêt, estime l’arrière bayonnais. On a le droit de perdre si l’adversaire est bon, mais on ne peut pas prendre des danses comme à Béziers en mettant si peu d’engagement."

L’entraîneur des trois-quarts du club basque, Jean-Frédéric Dubois, poursuit : "Le progrès est présent. Ça se voit aux entraînements ou sur les contenus de match. Maintenant, il manque de la constance et de la régularité sur 80 minutes. Cependant, je pense qu’on est dans le vrai. C’est ce qui donne de la confiance et de l’optimisme." Deux ingrédients que les Basques doivent emmagasiner lors des neuf matchs qu’il reste, avant le début des phases finales.

" On a une double revanche à prendre "

En parlant de phases finales, l’Aviron affrontera ce soir une équipe de Colomiers, que le club basque pourrait retrouver au mois de mai, lorsque viendront les matchs couperets. Au sujet du rendez-vous de jeudi, Jeff Dubois affirme : "On a une double revanche à prendre. Une revanche personnelle des gars envers eux, après avoir pris 35 points à Béziers, et une sorte de revanche par rapport au match aller. On l’avait en main, on l’avait perdu bêtement. Colomiers était allé se le chercher aussi, mais la fin avait été houleuse."

Mi-octobre, au stade Michel-Bendichou, les Bayonnais étaient tombés (27-26), alors qu’ils menaient 13-26 à la 73e minute. "Dès la fin de cette rencontre, on avait à cœur de jouer le retour. Cette semaine, en revoyant les images, ça a fait "tilt". Jeudi, on voudra montrer et faire de bonnes choses", conclut Denis Marchois.