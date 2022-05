Suite à une très belle feinte de passe de Jules Soulan sur la ligne médiane, Laclayat héritait du ballon et lançait alors sa course folle. Il profitait du gros espace devant lui pour poursuivre son effort jusqu'aux 25 mètres. Là, alors que Maxime Lafage se présente face à lui et que Callandret était à sa gauche, il choisissait de feinter la passe vers son arrière et laissait sur les rotules le défenseur bayonnais. Il pouvait donc enfin finir sa course dans l'en-but, avec au passage un superbe plongeon. Revivez son essai en vidéo ci-dessous.