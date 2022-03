Après une sortie ratée la semaine passée à Aix-en-Provence, Bayonne avait besoin de se rassurer dans le choc de cette 24e journée de Pro D2. Peut-être même que les Basques avaient déjà l’esprit à cette rencontre si importante pour accéder directement aux demi-finales, tant l’Aviron a réalisé une performance de tout premier ordre. La fin de ce bloc devra quant à elle permettre à Oyonnax de se remettre d’un non match dans les grandes largeurs, dans un match à 10 essais.

Il faisait doux ce jeudi soir sur le Pays-Basque, avec près de 15 degrés, et déjà ce match sentait bon les phases finales. Ce genre de rencontre où tout peut arriver dans un camp comme dans l’autre, à l’image d’un jeu au pied génial de Ravouvou pour passer le rideau défensif adverse et aboutir au premier essai de l’Aviron, inscrit au ras d’un regroupement par le talonneur Van Jaarsveld (7-0, 10e minute). Un match où personne ne semble vouloir se laisser décrocher, à l’image de la réaction immédiate des Oyonnaxiens, qui derrière une mêlée dans les 22 mètres, partaient sur l’aile opposée pour décaler Sweetnam (7-7, 17e minute). Un match où Bayonne se laissait porter par l’ambiance de son public pour réussir une seconde action de classe, synonyme elle aussi d’essai.

Après un bon ballon porté, Dolhagaray volleyait une passe pour Germain, qui franchissait la ligne d’en-but (17-7, 28e minute). Des combinaisons également, pour dérouter l’adversaire, à l’image de celle menant Galarza au 3e essai basque, peu après la demi-heure de jeu (24-7, 35e minute). Le break était fait, et Bayonne semblait déjà faire plier son redoutable adversaire en inscrivant un 4e essai, sur une interception de Maqala juste avant la pause. 31-7 au moment de repartir aux vestiaires, le match était à sens unique, et Bayonne avait déjà provisoirement le bonus offensif en poche.

Ambiance de phases-finales, mais Oyonnax pas au niveau

Meilleure défense et meilleure attaque du championnat, Oyonnax était méconnaissable dans cette rencontre. Dépassée dans tous les secteurs, et très indisciplinée, l’équipe de Joe El Abd n’était pas au niveau ce soir. La seconde période repartait sur les mêmes bases, avec toujours autant d’indiscipline des hommes de l’Ain. Sur une nouvelle pénalité concédée, Maqala réalisait un doublé, en partant derrière le bon travail de son alignement, pour une belle course croisée (38-7, 55e minute). Bayonne n’avait plus qu’à dérouler son jeu, emportant le peu d’initiatives adverses sur son passage.

Un 6e essai de Cassiem peu avant l’heure de jeu, doublé d’un carton jaune pour un placage haut d’Hamilton, redonnait paradoxalement un peu de jus aux Haut-bugistes, qui inscrivaient dans la foulée un second essai par Paris, idéalement servi par un jeu au pied de Soulan (45-14, 63e minute). Le match basculait alors dans une douce folie, avec un nouvel essai basque, de pénalité cette fois-ci, suivi immédiatement par le doublé de Paris sur un malicieux jeu au pied de Michel. (52-21, 70e minute).

Un temps à 13 contre 15 (carton jaune contre Favier sur l’essai de pénalité), Oyonnax continuait néanmoins à prendre la marée dans les dix dernières minutes, avec un 3e carton jaune de Parapara, mais parvenait tout de même à éviter un ultime essai adverse. Score final 52-21 (7 essais à 3) dans un match ouvert et spectaculaire, mais un rendez-vous clairement manqué pour les Oyomen, qui perdent bien plus qu’une simple place au classement.

Grâce à ce nouveau succès à la maison, Bayonne s’empare donc de la deuxième place au classement (80 points). Les joueurs de Yannick Bru comptent 7 points de retard sur le leader Mont-de-Marsan, qu’ils retrouveront dans les Landes lors de la prochaine journée. (vendredi 1er avril à 20h45). Pour Oyonnax, c’est désormais la 3e place (78 points), l’USO devra se remettre la tête à l’endroit, et tentera de maintenir la pression sur les leaders dès la prochaine journée, avec la réception de Bourg-en-Bresse, en lutte pour le maintien (vendredi 1er avril à 19h).