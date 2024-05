Charly Malié, Dorian Marco-Pena et Cleopas Kundiona ne verront pas la dernière journée de Pro D2. Les trois joueurs ont été suspendus après un cumul de cartons jaunes.

La commission de discipline a délivré les résultats des audiences concernant les 21e et 22e journées de Top 14 ainsi que les 27e et 28 de Pro D2. Si aucun joueur n’a été suspendu dans l’élite, trois l’ont été dans son antichambre. Charly Malié de Béziers, Dorian Marco-Pena de Valence-Romans et Cleopas Kundiona de Nevers ont tous écopé d’un match de suspension. À chaque fois pour un cumul de trois cartons jaunes.

Nevers sans son pilier

Ils manqueront donc tous l’ultime journée de la phase régulière de Pro D2. Si les absences du Biterrois et du Drômois ne devraient pas poser trop de soucis, étant donné que Béziers est déjà qualifié et le VRDR a assuré son maintien, celle de Kundiona est plus embêtante pour son équipe. L’USON peut encore espérer se qualifier avec une victoire face à Dax mais ne pourra donc pas compter sur son pilier droit qui a connu 21 feuilles de match cette année dont 13 en tant que titulaire.

À noter que Frédéric Urruty, l’entraîneur des arrières de Mont de Marsan sera lui aussi suspendu pour "contestation des décisions des officiels de match".