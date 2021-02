Les trente premières minutes n'ont pas proposé beaucoup de points malgré les relances de Capuozzo et Massip. Deux pénal'touches n'ont pas permis de marquer d'essais. Ainsi, ce sont les buteurs Glénat et Massip qui ont rempli les fiches de stats.

Et puis, sur la sirène, Grenoble a continué de porter davantage les balles. Séguret a cassé un plaquage dans les 22m, servant Glénat d'une chistéra son ouvreur qui est allé marquer le premier essai pour un 13-6 à la pause.

Le FCG dépasse Aix au classement

Lors des 40 minutes suivantes, les Aixois sont partis sur de bonnes bases avec un essai rapide (46e). Alors que tout portait à croire en une classique pénal'touche à l'entrée des 22m, le maul avance a permis un magnifique petit côté avec Belan fixant pour Zambelli qui a marqué en coin cet essai !

La réaction des Alpins s'est exprimée par une pénal'touche à 5m de la ligne (63e). Orioli (juste entré en jeu) a trouvé Fourie qui a quitté le maul en force et en vitesse pour marquer cet essai permettant de repasser devant au score. Un chassé-croisé au tableau d’affichage s'est alors installé par le biais des buteurs Selponi et Massip pour un 21-20 finale favorable aux Bleu et Rouge, les Noir et Blanc ne glanant que le bonus défensif.

Seuls les Biarrots s'étaient imposés au stade des Alpes cette saison. Les Aixois n'ont pas réussit la passe de deux. Le FCG dépasse son adversaire du jour au classement. Lors des prochains matches de championnat, Provence Rugby ira à Biarritz et Grenoble à Nevers. Challenges intéressants.