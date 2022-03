Bayonne doit se racheter, Oyonnax doit faire mieux hors de ses bases

Parfois en difficulté cette saison devant son public, l’Aviron s’est construit une solide réputation à l’extérieur (meilleure équipe en déplacement), qui lui permet d’occuper, aujourd’hui, la troisième place du classement. Néanmoins, les Basques viennent de subir, coup sur coup, deux gros revers à l’extérieur (81 points encaissés). “Je pense qu’il y a eu un peu moins d’investissement défensif, analyse Jeff Dubois. Nous avons pris des essais à une passe trop facilement. Nous étions en place sur les systèmes défensifs, mais il y a eu des erreurs individuelles.”

Ainsi, les Bleu et Blanc devront (une nouvelle fois) se rattraper après un faux-pas et n’auront pas le droit à l’erreur contre Oyonnax. “C’est la première attaque, la première défense et l’équipe la plus disciplinée, souligne le consultant du jeu d'attaque. Je pense, qu’à l’heure actuelle, c’est la meilleure équipe de Pro D2. Nous aurons envie de faire un grand match.”

Pro D2 - Aviron bayonnais - Jeff Dubois, consultant du jeu d'attaqueIcon Sport

Comme son adversaire, Oyonnax a du mal ces derniers temps à l’extérieur (trois revers de rang à Colomiers, Mont-de-Marsan et Montauban). Et ces défaites ont d’autant plus frustré qu’il s’agissait de confrontations face des candidats à la qualification, donc des concurrents directs. La victoire face à Rouen a redonné de la confiance, “ça a fait du bien car on a vécu une semaine difficile après Montauban, confie l'entraîneur Joe El Abd. Bayonne, c’est un gros test comme celui que l’on a eu à Mont-de-Marsan. C’est vraiment le gros morceau du championnat et l’on aura besoin de réussite, de courage et de solidarité. Si on peut montrer la même solidarité que face à Rouen, je suis sûr que l’on peut faire un bon match, dans un stade où l’ambiance est top. On veut profiter de l’occasion.” Il n’empêche qu’Oyo arrive en position de force sur le plan statistique, et voudra réenclencher une dynamique.

Bayonne dans le dur au centre, Oyonnax sans Charlie Cassang

Pour ce choc de la 24ème journée, les Bayonnais devront composer avec de nombreuses absences, puisque Muscarditz, David, Jacquelain, Costossèque, Toeava, Ruru, Mousset, Talakai, Monribot, Ulugia et Luamanu sont à l’infirmerie, alors que Perchaud, Rouet, Ordas et Mikautadze sont en sélection. Aujourd’hui, c’est surtout au poste de centre que le club basque se retrouve handicapé, puisqu’avec tous ces blessés, les solutions sont peu nombreuses. Yan Lestrade va démarrer la rencontre associé à Rémy Baget. Ce dernier, habitué à jouer à l’arrière ou à l’aile, a découvert le poste de second centre la semaine dernière. “C’était très bien, estime Dubois. Il a loupé un ou deux plaquages, mais dans l’ensemble, il a fait un match très correct. Rémy est un joueur particulier. Peu importe le poste, il arrive toujours à s’en sortir, car il est intelligent.” En cas de forfait de dernière minute ce soir, Maqala ou Duhau glisseront au centre. Le jeune Hugo Fourquet (19 ans) se tient aussi prêt.

Dans la même lignée que l’Aviron, Oyo doit composer sans plusieurs forces vives. Outre les absents de longue durée (El Khattabi et Gondrand), d’autres éléments manquent à l’appel (Raynaud, Murday, Lebreton, Ensor). Une autre mauvaise nouvelle a touché le groupe haut-bugiste, car le pilier Irakli Mirtskhulava va subir une opération des cervicales et ratera toute la fin de saison… Quant au demi de mêlée Charlie Cassang – ancien Bayonnais – son coup reçu à une cheville lors du match face à Rouen “ne lui permet pas d’être prêt pour ce match, explique Joe El Abd. Mais ce n’est pas très grave.” On notera donc la titularisation de Kemara Parapara à la mêlée, et qui sera associé à Jules Soulan à la charnière, alors qu’il était absent à Montauban et remplaçant face à Rouen. On notera également la présence sur le banc du troisième ligne Gabriel Favier (20 ans), auteur de sa première apparition la semaine dernière et qui fera seulement sa quatrième feuille de match en pro.

Comme un air de phase finale, et une très belle occasion de s’évaluer

À Jean Dauger, il y a fort à parier qu’on ait droit à un avant-goût des phases finales. D’ailleurs, les deux équipes pourraient être amenées à se recroiser, dans deux mois, sur un match éliminatoire. Les Basques, qui affrontent Oyonnax puis Mont-de-Marsan, vont jouer gros lors des deux prochaines rencontres. “Il reste encore sept matchs, mais ce sont des confrontations directes qui seront importantes pour la suite, concède l’ancien entraîneur du XV de France. Mais avant de penser au Stade montois, nous avons la rencontre d’Oyonnax à jouer. Bien sûr, nous avons analysé leur jeu, mais on se concentre aussi sur nous. Nous sommes capables de faire de grandes choses. Il faut que chacun élève son niveau de jeu et on verra après.”

Pour les Oyomen, ce rendez-vous “aura un goût de phase finale, admet Joe El Abd. Tout le monde veut jouer des matchs comme ça, dans des ambiances comme ça. On a hâte.” En termes de jeu, il s’agira d’ailleurs d’une belle répétition et d’un autre test pour se situer, alors qu’en déplacement, les Aindinois ont du mal face aux gros. “On a besoin de savoir parfaitement la façon dont on veut jouer. On a besoin d’être solidaire. On est assez fort dans notre jeu mais on doit encore le peaufiner pour être efficace tout le temps. Je suis content de notre évolution qui va dans le bon sens. Notre défense n’était pas performante la saison dernière et on a mis l’accent dessus. Ça paie. Et l’on marque des essais de façons différentes”, conclut le technicien.