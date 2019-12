Biarritz a su dompter les éléments

Le Pays Basque est en alerte orange alors ce jeudi soir, Biarrots et Grenoblois ont eu toutes les peines du monde à développer leur rugby dans l'immense champs de boue d'Aguilera. Plus pragmatiques et efficaces, ce sont les joueurs basques qui sont su dompter le vent et la pluie pour venir à bout d'une formation iséroise sans solution.

C'est à 19h50, un peu moins d'une heure avant le coup d'envoi que l'arbitre de la rencontre, Hervé Lasausa, a pris la décision de faire jouer ce match. Malgré le déluge qui s'abattait alors sur l'enceinte basque, pas de dangerosité pour le public ou les joueurs si ce n'est un risque de noyade à certains endroits du terrain alors let's go. Bref, pour le jeu, on repassera car il n'y a quasiment pas eu de rythme ce jeudi soir, c'était tout simplement impossible notamment pour l'équipe avec le vent contre. Malgré une grosse entame avec une belle occupation du camp biarrot et un essai opportuniste de Setephano après une cagade en touche de O'Callaghan, le FCG n'a plus réussi à marquer des points après le quart d'heure de jeu et a même été réduit à 14 après le carton jaune pour Kubriashvili (39e). Pire, en deuxième période, les joueurs de Stéphane Glas n'ont accédé aux 22m biarrots qu'à une seule reprise malgré de gros efforts.

Bernard connection

On dit souvent qu'un match de rugby se joue en 80 minutes mais en réussissant à prendre le score avant la pause, avec le vent contre, le BO a quasiment validé sa huitième victoire de suite à domicile dès la mi-temps. N'y voyez pas un manque de respect aux visiteurs du jour mais comme dit plus haut, c'était très (trop) compliqué de jouer ce soir contre les bourrasques, surtout sur une pelouse machouillée après 40 minutes de jeu.

Décisif à Perpignan la semaine dernière (20 points marqués), l'ouvreur basque, Pierre Bernard, a marqué les dix points, dont un essai, pour ce tournant en fin de première période puis il en a ajouté 13 au pied dans le second acte. Il était également décisif avec un jeu au pied décroisé pour l'essai de Barry quand Vergnaud a lui su intercepter tout seul un ballon isérois pour la troisième réalisation basque. Efficace à souhait pour sa deuxième titularisation de la saison (7/8, 23 points), Pierre Bernard a encore pesé sur cette partie derrière un collectif rigoureux dans le combat et au sol (avec une nouvelle collection de contest gagnants pour Armitage).

Le BO a su faire le dos rond puis accélérer pour s'offrir un précieux succès face à un cador du championnat (33-7). Une victoire non bonifiée mais quatre points qui permettent provisoirement à Biarritz de rejoindre Colomiers à la quatrième place. Après son large succès contre Rouen, Grenoble fait donc un voyage à vide en terre basque et devra se ressaisir la semaine prochaine à domicile contre Oyonnax pour garder sa place dans le duo de tête du Pro D2 à l'issue de la phase aller.