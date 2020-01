Carcassonne - Oyonnax

Victoire impérative pour les Audois qui n'ont plus connu le succès depuis le début du mois de décembre. Actuellement à la neuvième place, les hommes de Christian Labit peuvent bien sûr encore espérer une qualification pour les phases finales. Mais en face se dresse Oyonnax, troisième à un point du duo de tête. Les joueurs du Haut-Bugey voudront rester au contact de Perpignan et Grenoble et surfer sur le large succès contre Provence Rugby.

Provence Rugby - Mont-de-Marsan

Le match aller entre ces deux équipes sera bien sûr dans toutes les têtes, surtout celles des Montois qui avaient concédé un cinglant 42-12 à domicile dès la première journée. Mais les temps ont bien changé et Provence Rugby est douzième avec seulement un petit point d'avance sur les Landais. Cependant, la tâche sera ardue pour ces derniers car les Provençaux ont cédé deux fois seulement à domicile, contre Oyonnax et Grenoble. Et les joueurs de David Auradou voyagent mal cette saison avec une seule victoire.

Colomiers - Béziers

Mais qui va bien pouvoir arrêter les Columérins ? Invaincus depuis cinq matchs, les coéquipiers d'Edoardo Gori sortent d'en exploit retentissant à Rouen avec une victoire sortie de nulle part. Quoi de mieux pour booster une confiance déjà bien élevée ? En face, la confiance, justement, s'est un peu estompée pour Béziers qui reste sur deux défaites dont une claque reçue à domicile par Nevers. Les Biterrois devront sortir le match presque parfait pour l'emporter.

Perpignan - Aurillac

Ce duel semble déséquilibré entre Perpignan, premier ex-aequo avec 53 points et Aurillac, quatorzième avec 23 points. L'Usap est invaincu à Aimé-Giral et reste sur cinq victoires consécutives. Mais gare à la bête blessée aurillacoise qui a connu un grand changement dans la semaine avec la mise à l'écart de Thierry Peuchlestrade et l'arrivée de Roméo Gontinéac. Les Cantaliens auront donc à coeur de faire un gros coup chez le leader avec le nouveau staff. Mais en face, l'armada catalane semble difficile à contenir.

Valence-Romans - Rouen

Duel très chaud entre les deux promus qui occupent également les deux dernières places du championnat. Une victoire des Rouennais pourrait les placer quatorzième en cas de défaite d'Aurillac. Et Rouen doit se relever de la désillusion face à Colomiers et de cette fin de match cauchemar. Mais en face, Valence Romans joue peut-être déjà sa survie en Pro D2. Cette partie pourrait reposer sur des détails comme lors du match aller avec la victoire de Rouen 21-17. Les buteurs auront certainement leur rôle à jouer.

Vannes - Nevers

Le septième qui reçoit le sixième, deux équipes en confiance avec respectivement deux et trois victoires lors de leurs derniers matchs, voilà une affiche qui pourrait proposer un beau spectacle au Stade de la Rabine. La qualification pour les barrages est évidemment dans la tête des deux équipes. Vannes pourrait revenir et passer devant son adversaire du soir. Mais les Nivernais sortent déjà d'une très belle victoire en terre biterroise et seraient bien inspirés de réitérer cette performance.

Biarritz - Montauban

Déplacement délicat pour les Tarn et Garonnais en terres biarrotes. En effet, les Basques sont toujours invaincus cette saison à Aguilera et voudront bien sûr poursuivre cette série et reproduire le match plein contre Carcassonne vendredi dernier. En face, Montauban n'arrive plus à gagner à l'extérieur et un déplacement à Aurillac fin novembre lors d'un match en retard. À l'aller, Montauban l'avait emporté sur le fil 15-14 mais voudra aussi effacer les souvenirs de la large défaite 62-21 à Biarritz la saison passée lors de la dernière journée.

Grenoble - Soyaux-Angoulême

Après un début de saison canon, les Charentais voient petit à petit les concurrents pour les phases finales s'éloigner. Après deux matchs sans victoires, les hommes de Mirco Bergamasco voudront rebondir notamment après une défaite à Chanzy contre Perpignan mais c'est sans compter sur les Grenoblois. Hormis une défaite surprise face à Colomiers lors de la première journée, les Isérois font carton plein à domicile. Et ces derniers doivent rester au contact de Perpignan pour espérer une place directe pour les demi finales.

