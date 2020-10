L’Indépendant a interrogé le président sang et or Francois Rivière à ce sujet. Le dirigeant a tenu à se montrer clair : "Je le démens totalement. Il n’y a pas l’ombre d’un sujet, c’est de l’ordre du fantasme. (...) Je crois que je n’ai même pas le téléphone de Franck Azéma ! La dernière fois que j’ai dû le voir, c’était à l’été 2019 quand il était venu saluer Arlettaz à Aimé-Giral. Et Bernard Goutta, je ne l’ai pas vu depuis que Clermont est venu à Perpignan il y a deux ans." Fin de la rumeur, donc ? Les prochaines semaines permettront d’y voir plus clair.