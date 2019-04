De l’aveu même d’Adrien Buononato, Oyonnax a vécu le plus mauvais moment de sa saison à Aguiléra lors de sa dernière sortie. Défait 51 à 14, le leader n’a pas existé. "En termes sportifs, le résultat n’est pas du tout à la hauteur de nos attentes, explique d’abord l’entraîneur qui insiste ensuite sur le fait que son équipe n’était pas dans une logique de performance alors que l’on est dans ce discours avec les joueurs depuis le mois de juin. On s’est toujours déplacé avec cette volonté de faire un résultat donc ça ne colle pas avec notre discours. On l’a expliqué aux joueurs", sous-entendu qu’il ne fallait pas que cela se répète.

Pro D2 - Adrien BuononatoIcon Sport

Toujours en guise d’analyse, le technicien revient sur ce choix assumé d’avoir fait tourner son groupe pour augmenter la moyenne de JIFF (14,88), avec comme exemple les premières apparitions en professionnel du talonneur Teddy Durand et du troisième ligne Clément Iarussi. "Si on fait 15 JIFF, de l’argent est versé au club et l’on est aussi dans une logique économique donc on essaie d’aller chercher cette somme", reconnaît-il en toute franchise et avec donc le constat qu'en termes réglementaires, "on a rempli nos objectifs et en termes économiques, on est sur la bonne voie." Ceci ajouté à cette première place toujours occupée.

C’est à la fin de la foire que l’on compte les bouses

Pour autant, il ne faut pas y voir une dynamique brisée. Certains cadres ont pu profiter d’un peu de repos et d’autres joueurs ont pu être relancés. "C’est une désillusion (…) qui a fait mal à la tête surtout que l’on a eu douze heures de bus derrière en ayant pris 50 points, ce qui n’est vraiment pas agréable", peste Étienne Herjean. Le troisième ligne estime que "cela peut arriver de prendre des claques. Soit on ne se relève pas et on s’apitoie sur son sort en se disant que l’on a été nul, soit on se dit que l’on est grand, que le match est fini et que l’on va vite apprendre de nos erreurs pour vite repartir de l’avant et ne pas reproduire l’échec."

Étienne Herjean (Oyonnax) face à ColomiersIcon Sport

Les Oyonnaxiens n’ont jamais caché leur ambition de première place, seulement cela passe par davantage de régularité dans la performance. "On a envie d’avoir une demie à domicile et d’être une équipe pénible à jouer, difficile à recevoir et que les adversaires aient la pression. En prenant 50 points à Biarritz, on casse cette image", constate Adrien Buononato qui ne veut pas non plus que l’analyse se fasse à chaud. "Sur l’ensemble de la saison, on sait que l’on est capable de se déplacer n’importe où pour ramener des points. Beaucoup de gens ont la mémoire très courte et ne regardent que le résultat de la semaine dernière."

Avec 20 points acquis hors de ses bases (3 victoires, 1 nul et 6 bonus défensifs), Oyo partage toujours le statut de meilleure équipe à l’extérieur avec Brive et Bayonne. Après donc cette réception ce vendredi d’une formation de Nevers dans le doute et qui abat surement sa dernière carte pour la qualification directe en demi-finale, il faudra se déplacer à Aix-en-Provence et Soyaux-Angoulême. "Il faut donc faire le job à la maison pour être en mesure de se déplacer conquérant et pas juste pour remplir des cases réglementaires car c’est contre-productif pour la performance", lance en guise d’objectif l’entraîneur haut-bugiste.