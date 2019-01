Pro D2 – Oyonnax : Dug Codjo, garant des nouvelles valeurs oyonnaxiennes

Avec 1 360 minutes jouées en 17 matches, l’ailier d’Oyonnax n’est autre que le joueur de Pro D2 le plus utilisé et avec 8 essais, Dug Codjo en est le deuxième meilleur marqueur derrière le Neversois Josaia Raisuqe. C’est dire l’importance de cet enfant de Massy dans l’effectif oyonnaxien dont il est l’un des deux seuls ailiers disponibles avec le jeune Aurélien Callandret, puisque Tim Giresse est actuellement blessé. "Quand Dug s’est bloqué le dos en début de semaine, on a tremblé car derrière on n’a personne", lançait même son entraineur Adrien Buononato dans le cadre de la préparation du déplacement à Bayonne, ce jeudi.

De ce duel, l’on attend justement un match serré où les détails feront la différence et l’apport de Dug Codjo ne sera pas de trop pour Oyo. "C’est un joueur qui ne rate pas de match donc c’est une valeur sûre. Quand tu fais ta compo, il y a des joueurs dont tu mets le nom en premier et après tu complètes", dit de lui Adrien Buononato qui met en avant des qualités de "créateur et finisseur. Il se les fabrique ses essais car il ne prend pas toujours le chemin le plus simple. Il est efficace." Après avoir dépassé la barre des 100 matches avec son club de cœur en novembre, le joueur de 31 ans semble justement à son meilleur niveau.

Il incarne la nouvelle identité d’Oyonnax (qui s’exporte)

Son âge, il n’y pense pas et au fil des années, celui qui est un casanier assumé et qui accepte une réputation de flemmard s’est imposé comme un cadre de la formation de l’Ain. Sur le terrain il n’est plus le même. "C’est un gagneur et un compétiteur. Individuellement, il gagne ses duels. Collectivement, il pousse. Quand il a de la frustration, il a cette colère qui sort", poursuit son entraineur pour démontrer son importance. "J’ai cette chance d’enchainer. Ça me fait plaisir et cela prouve que le travail paie. C’est ce que l’on veut en tant que joueur et je ne vais pas cracher là-dessus. J’essaie de donner le maximum pour l’équipe", poursuit l’ailier.

" Le style est bien rodé et l’on arrive à développer ce jeu même à l’extérieur "

Codjo a connu l’époque Christophe Urios et incarne désormais plus que jamais la nouvelle identité. "On n’est plus dans ce jeu à une passe où l’on joue avec les gros et où l’on donne le ballon aux trois-quarts quand on en a envie", sourit-il sous le regard de son troisième ligne et capitaine Valentin Ursache, attentif à la réponse. La philosophie était assumée, elle fonctionnait. Désormais la palette incarnée par Manny Edmonds est différente. "Maintenant c’est plus un jeu ouvert où les trois-quarts touchent beaucoup de ballons et amènent de la vitesse. Le style est bien rodé et l’on arrive à développer ce jeu même à l’extérieur."

" On va chez un concurrent direct donc on veut aller chercher la victoire "

Preuve en est, Oyonnax est toujours leader du classement britannique et assure se déplacer au Pays Basque avec ambition (en termes de jeu et de résultat). "On va chez un concurrent direct donc on veut aller chercher la victoire, tout en les respectant. On ne va pas se cacher derrière de faux discours. Ce ne sera pas un match facile mais on y va avec nos intentions et certitudes", lance avec franchise l’ancien Aixois et Carcassonnais qui voit se dessiner un championnat avec Nevers, Bayonne et Brive. "Je pense que ça va se jouer entre nous quatre" pour les deux premières places et l’Oyo de Codjo a bien sûr l’ambition d’en faire partie.