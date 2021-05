"Sur ce match, peut-être que certains n’ont pas assez respecté cette formation savoyarde, a estimé le technicien dans les colonnes du quotidien régional. Ils pensaient que Chambéry allait traverser la France pour se prendre en photo devant la cathédrale Sainte-Cécile et repartir avec le sourire. On a fait quinze passes en première mi-temps et on a joué dans notre camp alors que l’on avait le vent dans le dos. Je ne sais même pas quoi dire quand je vois ça. " L'ancien deuxième ligne est inquiet pour les phases finales qui approchent, avec une possible demi-finale à Nice à l'horizon : "Je ne sais pas où l'on ira avec ce niveau de jeu et cette mentalité mais ce n’est pas rassurant. Pour aller à Tarbes, je ne prendrai que les joueurs qui ont envie de mouiller le maillot, le tri va être vite fait."