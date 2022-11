Les Bleus s'arrachent, Géraci blessé, les féminines déçues... Les cinq infos du week-end

La France s'offre l'Australie dans les tous derniers instants grâce à une inspiration géniale de Damian Penaud dans les ultimes secondes (30-29). Malmenés par des Wallabies affûtés une grande partie de la rencontre, les hommes de Fabien Galthié ont assuré l'essentiel et ouvrent positivement leur tournée automnale en signant un record de 11 victoires consécutives. Une France qui gagne avec abnégation, qui tombe un vieux record datant des années 1930, et qui poursuit sa destinée avant d'affronter la semaine prochaine, l'Afrique du Sud, championne du monde de rugby et des collisions.

Initialement prévu sur le banc, le Lyonnais Killian Geraci n'a pas affronté les Wallabies ce samedi soir. Le deuxième ligne a été remplacé par Matthis Lebel en tant que remplaçant. Le staff des Bleus n'a pas souhaité prendre de risque avec Geraci, qui souffre encore du genou qui l'avait éloigné des terrains durant plusieurs mois la saison dernière. Romain Taofifenua souffre lui d'une contusion à l'épaule après un choc durant la rencontre.

Le XV de France féminin échoue une nouvelle fois aux portes de la finale de Coupe du monde... Les partenaires de Gaëlle Hermet auront pourtant réalisé un match convaincant. Mais les deux opportunités gâchées en fin de match auront été fatales. Un deux-contre un manqué par Maëlle Filopon et une pénalité manquée par Caroline Drouin auront sonné le glas des espoirs bleus dans ce mondial.

Avec cette troisième place obtenue aux dépens des Samoa sur le score de 19 à 17, c'est une compétition réussie que les Bleus viennent d'achever à Hong-Kong. Avec cette médaille de bronze, les Bleus engrangent 17 points sur cette étape. L'Australie s'offre le titre de cette première étape de l'année en battant les Fidji en finale. Pour la suite du World Rugby HSBC Sevens Séries, rendez-vous à Dubai le 2 et 3 décembre.

Dans un match où les deux équipes n'ont pas brillé, Montpellier est allé s'imposé à Mayol (16-26). Cette victoire, les Cistes la doivent en partie à leur ouvreur, Louis Carbonel, de retour chez lui et décisif. Du côté des autres rencontres du week-end, Bayonne a fait un gros coup à Clermont, Pau a enfoncé l'UBB, le Stade français a accroché Toulouse et Brive se fait peur en perdant une nouvelle fois à domicile, contre La Rochelle. Le Racing 92 a disposé de Perpignan et Lyon a battu Castres.