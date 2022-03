Assassinat de Martin Aramburu : le troisième suspect arrêté dans la Sarthe

Après l'arrestation du principal suspect de l'assassinat de Martin Aramburu dans la nuit de mardi à mercredi, le deuxième homme recherché a donc également été retrouvé. Les trois suspects identifiés à la suite du décès tragique de l'ancien international argentin sont donc désormais tous entre les mains des services de polices.

Les larmes de Galthié, au moment d'évoquer le grand chelem : "Nous sommes redevenus un géant"

Avant que ne débute le jeu des questions-réponses, Fabien Galthié s'est livré ce mercredi, à une longue introduction afin de rendre hommage aux clubs professionnels, à son staff... Après une courte vidéo diffusée par la FFR au sujet de la récente épopée des Bleus, il a fondu en larmes en découvrant des images inédites de l'aventure.

Capgemini étend son soutien au rugby féminin et sera partenaire des Coupes du monde féminines

À quelques mois de son édition 2021 (décalée à l’automne 2022 en raison du Covid), la Coupe du monde féminine continue d’enregistrer de nouveaux soutiens et de nouveaux partenaires. Ce mardi, c’est l’entreprise française Cap Gemini, créée par Serge Kampf dont on sait la passion pour le rugby, qui a annoncé "l’extension de son partenariat avec World Rugby." Cette extension fait de Cap Géminini "partenaire mondial du programme Women in Rugby, afin d’accélérer le développement du rugby féminin et du leadership des femmes dans ce sport." Ce soutien acté pour cinq ans, et qui comprend donc les Coupes du monde 2021 et 2025, mais aussi WXV, la nouvelle compétition mondiale annuelle de rugby féminin qui débutera en 2023.

Oyonnax enregistre l'arrivée de Gajion pour la fin de saison

Irakli Mitskhulava ne finira pas la saison avec Oyonnax. Le club du Haut-Bugey a donc annoncé ce mercredi l'arrivée en tant que joker médical du pilier droit d'Aurillac Gheorghe Gajion. Le joueur de 29 ans (1,90m, 130kg) est international moldave. Présent dans le Cantal depuis deux saisons, il a pris part cette année à 17 rencontres.

Goode allume Clive Woodward : "Il pense qu'il est le plus grand cerveau du rugby"

Particulièrement critiqué en Angleterre, après un deuxième Tournoi consécutif à trois défaites de l'Angleterre, le sélectionneur du XV de la rose Eddie Jones a trouvé en la personne de Clive Woodward son plus fervent détracteur. Dans son podcast The Rugby Pod, l'ancien ouvreur de l'Angleterre Andy Goode s'en prend à son tour... à Clive Woodward. Quand le rugby anglais se déchire...