996 : minutes disputées par l'infatigable Urdapilleta

Benjamin Urdapilleta n'a manqué que 44 petites minutes depuis le début de la saison. L'ouvreur du CO a pris part à toutes les rencontres de la phase aller, dont une seule en tant que remplaçant. Lors de la 5ème journée, et la défaite des Castrais à Lyon 31-12, l'Argentin était alors rentré à la mi-temps à la place de Maxime Le Bourhis. Depuis son arrivée en France en 2012, Benjamin Urdapilleta s'est imposé comme un élément indispensable que ce soit à Oyonnax ou Castres. Dans l'animation de jeu de son équipe et de part son jeu pied (même s'il est moins en réussite cette année), l'ouvreur de 31 ans est devenu une référence dans notre championnat. Derrière lui, on retrouve le Lyonnais Toby Arnold, et les Parisiens Waisea Nayacalevu et Willem Alberts, qui ont, tous trois, disputé douze rencontres dans leur intégralité, soit 960 minutes).

Les "recrues" à l'honneur à Toulouse

Petite particularité au Stade toulousain, où les trois joueurs les plus utilisés sont des "recrues". Cheslin Kolbe (927 minutes), Thomas Ramos prêté la saison dernière à Colomiers (869), et Zack Holmes (847) dominent ce classement des joueurs les plus utilisés pour Toulouse.