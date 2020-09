Montpellier - Pau

C'est le match d'ouverture de cet Top 14 version 2020/2021 ! Sur le papier, difficile d'imaginer un exploit de la Section au GGL Stadium, surtout que les Montpelliérains auront à coeur de prouver qu'ils sont un sérieux candidat au Brennus cette année.

Le XV de départ de Montpellier : 15. Bouthier; 14. Ngandebe, 13. Vincent, 12. Serfontein; 11. Rattez; 10. Pollard, 9. Paillaugue; 7. Camara, 8. Timu, 6. Galletier; 5. Willemse, 4. Van Rensburg; 3. Lamositele, 2. Guirado, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Du Plessis, 17. Fichten, 18. Becognée, 19. Chalureau, 20. Reinach, 21. Lozowski, 22. Darmon, 23. Brennan.

Le XV de départ de Pau : 15. Malié; 14. Fumat, 13. Roudil, 12. Vatubua, 11. Votu; 10. Hastoy, 9. Le Bail; 7. Puech, 8. Habel-Kuffner, 6. Gunther; 5. Metz, 4. Pesenti; 3. Boughanmi, 2. Lespiauq-Brettes, 1. Calles

Remplaçants : 16. Rey, 17. Moise, 18. Erbani, 19. Tagitagivalu, 20. Daubagna, 21. Harris, 22. Dumoulin, 23. Adriaanse.

LE BON PLAN : Vincent Rattez

Quel joueur ne rêve de réussir ses débuts devant son public ? En tout cas, ce n'est pas Vincent Rattez qui dira le contraire. L'arrière polyvalent arrivé de La Rochelle cet été risque de donner le tournis à la défense paloise. Avec son style particulier, fait d'évitement et d'accélérations fulgurantes, il pourrait facilement rapporter des points à ceux qui auront misé sur lui.

LE JOUEUR À ÉVITER : Antoine Hastoy

Le jeune demi d'ouverture palois risque de souffrir sur la pelouse du GGL Stadium dans son duel face à Handré Pollard. L'éxpèrience du champion du Monde sud-africain devrait faire la différence. D'autant plus que le pack d'avants de la Section aura fort à faire face au huit de devant héraultais, connu pour sa puissance, difficile dans ces cas-là de s'illustrer pour un demi d'ouverture.

La Rochelle - Toulon

Pour le match du samedi après-midi, les Rochelais reçoivent le RCT à Deflandre qui sera limité à 8 000 personnes. Avec un stade pas à guichet fermés comme à son habitude, La Rochelle devra faire attention au match piège face à des Toulonnais qui voudront frapper fort d'entrée à l'éxtèrieur.

Le XV probable de La Rochelle : 15. Dulin, 14. Retière, 13. Botia, 12. Favre, 11. Rhule; 10. West ou Plisson, 9. Kerr-Barlow; 7. Gourdon, 8. Vito, 6. Alldritt; 5. Skelton, 4. Sazy; 3. Atonio, 2. Bourgarit, 1. Priso.

Remplaçants : 16. Lagrange, 17. Wardi, 18. Timani, 19. Haddad-Victor ou Bourdeau, 20. Le Bail ou Berjon, 21. Plisson ou West, 22. Leyds, 23. Joly.

Le XV probable de Toulon : 15. Moyano, 14. Ikpefan, 13. Hériteau, 12. Paia'aua, 11. Villière, 10. Belleau, 9. Serin; 7. Ollivon, 8. Parisse, 6. Lakafia; 5. R. Taofifenua, 4. Etzebeth; 3. Setiano, 2. Etrillard, 1. Gros

Remplaçants : 16. Soury, 17. Fresia, 18. Rebbadj ou Alanu'uese, 19. Ory ou Dakuwaqa, 20. Méric ou Takulua, 21. Carbonel, 22. Dridi, 23. Gigashvili.

LE BON PLAN : Grégory Alldritt

Le troisième ligne international tricolore devra être au four et au moulin ce samedi face à l'armada toulonnaise. Sa grosse activité en défense sera primordiale pour La Rochelle pour arracher la victoire. Face à un gros pack, il n'est pas impossible de le voir réaliser aux alentours de 15 interventions défensives lors de cette rencontre, des points faciles si tu mises sur lui !

Top 14 - Gregory Alldritt (La Rochelle)Icon Sport

LE JOUEUR À ÉVITER : Emerick Setiano

Le pilier gauche toulonnais devra faire face en mêlée fermée à Danny Priso. Un duel entre deux piliers référence du rugby français qui pourrait provoquer quelques pénalités sur phase arrêtée. Quand on sait que l'indiscipline a quelques fois fait défaut à Setiano, on serait bien inspiré de ne pas vous le conseiller.

Agen - Castres

Les Castrais sortent d'une saison décevante l'année dernière, malgré l'arrêt brutal, il n'étaient déjà plus dans la course pour les phases finales. Il se rendent à Armandie dans le but de bien débuter cette saison 2020/2021. Ils vont affronter des Agenais qui veulent engranger au plus vite des points dans la lutte pour le maintien.

Le XV probable d'Agen : 15. Buttin, 14. Saurs, 13. Sadie, 12. Decron, 11. Jané, 10. Lamoulie, 9. Abadie; 7. Briatte, 8. Pearce, 6. Gérondeau ou Farré; 5. Jordaan, 4. Phillips; 3. Ryan, 2. N'Gauamo, 1. Corréa.

Remplaçants : 16. Martinez, 17. Vanaï, 18. Moreaux, 19. Zafra, 20. Farré ou Gérondeau, 21. Verdu, 22. Lagarde, 23. Reid.

Le XV probable de Castres : 15. Dumora; 14. Laveau, 13. Combezou, 12. David; 11. Nakosi, 10. Urdapilletta, 9. Kockott, 7. Babillot, 8. Vaipulu, 6. Delaporte; 5. Ardron, 4. Jacquet; 3. Hounkpatin, 2. Barlot, 1. Stroe

Remplaçants : 16. Rallier, 17. De Benedettis, 18. Nkinsi, 19. Jelonch, 20. Fernandez, 21. Kornath, 22. Palis, 23. Kotze

LE BON PLAN : Gaëtan Barlot

Révélation de Pro D2 la saison dernière avec Colomiers, le jeune talonneur a fait le grand saut cet été. Lors de la pré-saison, il a confirmé tous les grands espoirs qui sont placès en lui pour sa première saison en Top 14. Talonneur explosif et gros porteur de ballon, il peut rapporter beaucoup de points.

LE JOUEUR À ÉVITER : Mathieu Lamoulie

Lors des deux dernières venues des Castrais à Armandie, les Tarnais se sont imposés. Il furent bien aidés par leur premier centre surpuissant Yann David. L'ancien Toulousain sera titulaire une nouvelle fois ce samedi et il sera utilisé en premier attaquant face à Mathieu Lamoulie. Ce qui pourrait pousser le demi d'ouverture agenais à louper quelques plaquages, pas la meilleure manière de gagner des points, au contraire...

Lyon - Racing 92

Gros match en perspective au Matmut Stadium ce samedi. Deux prétendants au Brennus vont s'affronter lors de cette première journée, une rencontre qui sent la poudre et qui devrait offrir un beau spectacle aux supporters qui auront la chance d'y assister.

Le XV probable de Lyon : 15. Arnold ou Laporte; 14. Tuisova, 13. Barassi, 12. Ngatai, 11. Mignot ou Nakaitaci, 10. Wisniewski, 9. Pélissié; 7. Cretin, 8. Bastareaud, 6. Fainga'a ou Sobela; 5. Rodda, 4. Geraci; 3. Ric ou Gomez Kodela, 2. Ivaldi, 1. Chiocci

Remplaçants : 16. Maurouard ou Taufete'e, 17. Kaabeche, 18. Lambey, 19. Tulou, 20. Saillard, 21. Berdeu, 22. Dumortier, 23. Gomez Kodela ou Bamba.

Le XV probable de Racing 92 : 15. Beale ou Dupichot, 14. D.Taofifenua ou Dupichot, 13. Vakatawa, 12. Chavancy, 11. Imhoff; 10. Russell, 9. Machenaud ou Iribaren; 7. Chouzenoux, 8. Tanga, 6. Lauret; 5. Bird, 4. Ryan ou Le Roux ou Palu, 3. Gomes-Sa, 2. Chat, 1. Kolingar

Remplaçants : 16. Baubigny, 17. Ben Arous, 18. Le Roux ou Ryan ou Palu, 19. Sanconnie, 20. Iribaren ou Machenaud, 21. Trinh-Duc, 22. Klemenczak, 23. Oz ou Colombe

LE BON PLAN : Mathieu Bastareaud

Rien n'est plus dangereux qu'un joueur revanchard. C'est le cas de l'ancien capitaine du XV de France qui sort d'une pige aux Etats-Unis ratée et qui aura à coeur de se rappeler aux bons souvenirs du Top 14. Dés ce samedi, il aura la possibilité de marquer les esprits face au Racing, lui l'ancien joueur du Stade Français...

Top 14 - Mathieu Bastareaud (Lyon) contre BordeauxIcon Sport

LE JOUEUR À ÉVITER : Baptiste Chouzenoux

Le troisième ligne francilien aura un gros rôle à jouer pour les Racingmen samedi soir. Il aura la lourde tâche d'être le capitaine de touche des Ciel et Blanc, une responsabilité difficile à assumer face au LOU qui est un des meilleurs alignements du championnat depuis plusieurs saisons, pas les meilleures nouvelles pour marquer des points.

Brive - Bayonne

Brivistes et Bayonnais ouvrent leur saison dimanche soir au Stade Amédée-Domenech. Un match qui même si ce n'est que la première journée pourrait compter dans la lutte pour le maintien. Sur leur terrain, les Corréziens auront la volonté d'ouvrir leur championnat par un succés.

Le XV probable de Brive : 15. Laranjeira, 14. Jurand, 13. Buliruarua, 12. Olding, 11. Muller; 10. Hervé, 9. Lobzhanidze; 7. Voisin, 8. Giorgadze, 6. Hirèche; 5. Lebas, 4. P. Marais; 3. Ceccarelli, 2. Dufour, 1. Chauvac

Remplaçants : 16. Thomas, 17. Thompson-Stringer, 18. Lees, 19. Kamikamica, 20. Blanc, 21. Galala, 22. Bituniyata, 23. Doge

Le XV probable de Bayonne : 15. Germain, 14. Ravouvou, 13. Perese, 12. Muscarditz, 11. Camara, 10. Barthélémy, 9. Rouet; 7. F. Taofifenua, 8. Luamanu, 6. Monribot; 5. Ducat, 4. Galarza; 3. Mousset, 2. Ulugia, 1. Afatia

Remplaçants : 16. Delonca, 17. Boniface, 18. Héguy, 19. Duhau, 20. Ruru, 21. Fajardo, 22. Lestrade, 23. Nixon ou Taufa.

LE BON PLAN : Thomas Laranjeira

Le choix peut paraître facile tant l'arrière briviste a été exceptionnel la saison dernière, mais dans un match qui risque d'être serré, son pied aura un gros rôle à jouer. Il y a de fortes chances qu'il engrange les points pour sa formation face aux poteaux et donc pour ton équipe de La Grande Mêlée ! Rajoutez à ça de nombreuses interventions offensives et vous avez là une valeur sûre.

LE JOUEUR À ÉVITER : Joe Ravouvou

On peut s'attendre à tout avec les ailiers fidjiens, mais Joe Ravouvou va sûrement devoir ronger son frein dimanche soir à Brive. Dans un match qui va déjà sentir le maintien, les envolées vont être rare. Un conseil, attends au moins une semaine supplémntaire avant de jouer toutes tes réserves sur le, soit-disant, nouveau Nalaga...

Clermont - Toulouse

C'est le gros choc de cette journée au stade Marcel-Michelin. Clermontois et Toulousains vont s'affronter dès la première journée, ces deux formations auront à coeur de bien réussir leur rentrée dans le championnat. Tous les internationaux devraient être sur la pelouse ce qui nous promet un beau spectacle.

Le XV probable de Clermont : 15.Matsushima; 14.Penaud, 13.Moala, 12.Fofana, 11.Ezeala; 10.Lopez, 9.Bezy; 7.Iturria, 8.Lee (cap.), 6.Cancoriet; 5.Vahaamahina, 4.Timani; 3.Slimani, 2.Pélissié, 1.Falgoux.

Les remplaçants : 16. Fourcade, 17.Ravai, 18.Jedrasiak, 19.Fischer ou Veredamu, 20.Parra, 21.McIntyre, 22.Betham, 23.Ojovan

Le XV probable de Toulouse : 15. Ramos ou Médard ; 14. Kolbe, 13. Guitoune, 12. Akhi, 11. Huget ou Tauzin ; 10. Ntamack, 9. Dupont ; 7.Cros, 8. Kaino, 6. Elstadt ; 5. Tekori, 4. Ri. ou Ro. Arnold ; 3. Faumuina, 2. J. Marchand (cap.), 1. Baille.

Les remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Castets, 18. Ro. Arnold ou Ri.Arnold, 19. Placines, 20. Tolofua, 21. Idjellidaine, 22. Holmes, 23. Aldegheri.

LE BON PLAN : Sébastien Bézy

Qui d'autre que lui ? Après trois saisons dans l'ombre d'Antoine Dupont, Sébastien Bézy a sauté le pas et s'est envolé pour l'ASM. Ironie de l'histoire, il retrouve ses anciens coéquipiers dès la première journée. Nul doute qu'il aura à coeur de montrer toutes ses qualités, un esprit revanchard qui rapportera sûrement des points à ceux qui vont lui faire confiance.

Top 14 - Sébastien Bézy (Toulouse)Icon Sport

LE JOUEUR À ÉVITER : Sofiane Guitoune

Après une saison 2018/2019 exceptionnelle, le centre toulousain a eu quelques difficultés à réitérer ses performances. Ce dimanche soir, il sera face au All Black, George Moala, un face à face qui devrait faire des étincelles. Un duel qui pourrait raviver les petites erreurs défensive que Guitoune a connu par le passé, pas le meilleur moyen de gagner des points.

