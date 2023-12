Découvrez la "Dream Team" de la Grande Mêlée pour cette 9ème journée de Top 14 !

Pendant cette 9ème journée de Top 14 certaines équipes ont particulièrement brillé, Toulon, Castres et Bayonne comptent trois joueurs parmi les titulaires ajoutez à cela deux Rochelais et il ne reste que des miettes pour les autres équipes. Mais un Toulousain, un "Oyomen", un Bordelais et un Parisien ont réussi à se glisser dans cette "Drem Team".

La Dream Team de la journée !!! pic.twitter.com/qPcCtxoYcC — La Grande Mêlée (@lagrandemelee) December 6, 2023

Avec la victoire du RCT (36-13) face à Pau les Toulonnais occupent de nombreuses places dans cette équipe, mais celui qui a marqué le plus les esprits avec ses 77,5 points c'est Enzo Hervé qui prend le brassard de capitaine. Avec un joueur sur le banc chacun plus leurs trois titulaires les Castrais et Bayonnais sont les plus nombreux, Remi Bourdeau est en plus le "super sub" de cette 9ème journée. Santiago Arata complète la charnière (43,8 points). Nadir Megdoud (45,5) et Guillaume Martocq (38,3) accompagnent, eux, leur deuxième ligne Thomas Ceyte (38,5). Auteur d'une performance de haut vol, Léo Barré est l'arrière de cette équipe avec 67,5 points.