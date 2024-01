La Grande Mêlée : Uzair Cassiem est le MVP de la 11e journée de Top 14

Les Bayonnais ont bien terminé 2023 avec un succès contre le Racing 92 après un scénario fou. Auteur d’une grosse performance, Uzair Cassiem a porté les siens une fois de plus...

Depuis son retour dans l’élite du rugby français à l’été 2022, Bayonne est toujours invaincu dans son antre de Jean-Dauger. Mais pour la dernière sortie des Basques en 2023, contre le Racing 92, les supporters ont sûrement tremblé. Malgré une belle première mi-temps, les joueurs de Grégory Patat sont rentrés aux vestiaires en étant menés 17-3. La faute à deux contres adverses assassins. Car, oui, il ne faut pas laisser le moindre centimètre au trio Le Garrec-Tedder-Arundell…

Mais, porté par le seizième homme, l’Aviron bayonnais a réalisé une fin de match renversante pour faire tomber les Franciliens 27-23. De quoi faire chavirer Jean-Dauger qui s’est levé pour applaudir les exploits de son chouchou : Uzair Cassiem. Le troisième ligne centre a encore réalisé une grosse performance et, une fois de plus, il fallait le mettre dans son équipe La Grande Mêlée car il est le MVP de la onzième journée. Il a rapporté 73 points ! Le Sud-Africain a marqué l’essai de la révolte après une course tranchante. Sur l’essai de la victoire de Rémy Baget, c’est lui qui a percé et qui a mis les siens, une fois de plus, dans l’avancée. Au total, il aura réalisé 18 courses, battu cinq défenseurs ou réalisé dix plaquages ! Une nouvelle grosse performance d’Uzair Cassiem qui reste une valeur sûre au moment de faire son équipe LGM…