Ça risque bien de taper très fort ce samedi à Sidney. Après deux premiers tests d'une intensité folle, les Wallabies et le XV de la Rose vont croiser le fer une dernière fois cet été pour décider du vainqueur de la série.

Les locaux pourront une nouvelle fois s'appuyer sur Taniela Tupou, titulaire à droite de la première ligne. Un changement est à noter en troisième ligne puisqu'Harry Wilson est aligné d'entrée avec le numéro six dans le dos, Rob Leota sera sur le banc. Derrière, c'est du classique avec Noah Lolesio à l'ouverture et une paire de centre Kerevi-Paisami. La petite subtilité est à l'arrière avec la titularisation de Reece Hodge après les blessures de Jordan Petaia et Tom Banks.

Côté Anglais, la petite surprise est le retour parmi les titulaires de Danny Care. Aligné lors du premier test, il avait été mis à l'écart lors du deuxième au profit de Jack Van Poortvliet mais est reconduit pour le troisième. Marcus Smith l'accompagnera à la charnière, Owen Farrell sera premier centre et buteur. Le fond de terrai sera couvert par le trio Freeman-Steward-Nowell.

La composition de l'Australie : 15. Hodge ; 14. Wright, 13. Paisami, 12. Kerevi, 11. Koroibete ; 10. Lolesio, 9. White ; 7. Hooper, 8. Valetini, 6. Wilson ; 5. Philip, 4. Frost ; 3. Tupou, 2. Porecki, 1. Slipper.

Remplaçants : 16. Fainga'a, 17. Bell, 18. Ala'alatoa, 19. Leota, 20. Samu, 21. McDermott, 22. Ikitau, 23. Vunivalu.

La composition de l'Angleterre : 15. Steward ; 14. Nowell, 13. Porter, 12. Farrell, 11. Freeman ; 10. Smith, 9. Care ; 7. Ludlam, 8. Vunipola, 6. Lawes (cap.) ; 5. Hill, 4. Chessum ; 3. Stuart, 2. George, 1. Genge.

Remplaçants : 16. Cowan-Dickie, 17. Vunipola, 18. Heyes, 19. Isiekwe, 20. J. Willis, 21. Van Pootvliet, 22. W. Joseph, 23. Arundell.