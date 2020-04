Aucun Français ne se retrouve parmi les quinze noms retenus. Les All Blacks sont les plus nombreux avec cinq pensionnaires, devant les Australiens (quatre) et les Springboks (deux). A noter qu'il y a aussi un Argentin, un Anglais, un Gallois et un Irlandais.

Voici le XV type de George Gregan

15. Christian Cullen (Nouvelle-Zélande) ; 14. Ben Smith (Nouvelle-Zélande), 13. Brian O'Driscoll (Irlande), 12. Tim Horan (Australie), 11. Joe Roff (Australie) ; 10. Dan Carter (Nouvelle-Zélande), 9. Rob Howley (Galles) ; 7. George Smith (Australie), 8. Zinzan Brooke (Nouvelle-Zélande), Schalk Burger (Afrique du Sud) ; 5. Martin Johnson (Angleterre), 4. John Eales (Australie) ; 3. Olo Brown (Nouvelle-Zélande), Agustin Creevy (Argentine), 1. Os du Randt (Afrique du Sud).