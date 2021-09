Les Pumas se sont accrochés tout au long de ce match. Bien qu'ils aient été toujours menés au score, les hommes de Mario Ledesma ont d'abord marqué trois points, ce qui est toujours mieux que le zéro point marqué de la semaine dernière et ont une nouvelle fois tenu le cap en défense. Malheureusement il ne faut pas se faire d'illusions face aux Néo-Zélandais, très vite les Argentins se sont essoufflés en première période face à des Blacks toujours plus puissants et bien au-dessus. Les Kiwis ont concrétisé à trois reprises en première mi-temps et se sont vus refuser deux essais. C'est Tuipulotu qui a ouvert le score à la 6e minute, après une belle percée de Sotutu, le 8 des Blacks décale Jordan qui est proche d'aplatir mais dans un second temps, c'est le deuxième ligne Tuipulotu qui aplatit. Dans la foulée Perenaja (26e) et Vaa'i (41e) concrétise et creuse l'écart au score, 24-3 à la mi-temps.

Les Pumas ont du caractère

Dominés sur l'ensemble du match, les Argentins ont tout de même montré qu'ils avaient du caractère sur la pelouse du Suncorp Stadium. Effectivement, la mi-temps a fait du bien et ce sont des Argentins remontés à bloc que l'on a pu retrouver sur le terrain. À la 55ème minute que les Pumas ont enfin réussi à franchir le solide rideau noir. Sur une belle passe au pied Carreras envoie Boffelli dans l'en-but. Un essai qui donne de l'espoir à ces Argentins qui ont eu le mérite de se battre jusqu'à la dernière minute. Dans la foulée, les Pumas ont bien failli concrétiser une nouvelle fois mais la défense des Blacks était infranchissable. Malgré le réveil de Boffelli et un turnover qui a fait du bien, cela n’aura malheureusement pas suffi et les All Blacks ont continué à creuser l'écart au score avec deux essais de plus Taukei'aho (47e) et Vaa'i (79e).