Statistiquement, le doute est interdit. En trente-trois confrontations entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine, les Argentins ne se sont imposés qu'à une seule reprise. Du côté du classement mondial, les Néo-Zélandais, certes quatrièmes, restent devant leurs adversaires d'Amérique du Sud, neuvièmes. Et pour faire taire les sceptiques, jamais l'Argentine n'a gagné au pays du long nuage blanc. Mais si la loi du sport ne dépendait que de statistiques, les All Blacks n'auraient certainement pas chuté de leur piédestal en juillet, ni sombré dans une série imprévisible de trois défaites consécutives. Un contexte qui laisse penser que les Pumas ont peut-être un coup à jouer chez les rugbymen à la fougère argentée.

Remis sur pieds grâce à leur précieux succès en Afrique du Sud, les joueurs de Ian Foster ont récemment sorti la tête de l'eau après une période noire. A l'Ellis Park de Johannesburg, il y eut ce sentiment curieux que les All Blacks redevinrent eux-mêmes, parfois irréguliers en cours de match, mais impitoyables au moment venu, à l'image des essais de Havili et Barrett dans les dernières minutes. Si les bases restent encore fragiles pour les Kiwis, elles leur donnent les moyens suffisants d'apprivoiser comme il se doit leurs deux prochaines rencontres à domicile face à l'Argentine.

L'Argentine, meilleure attaque du Rugby Championship jusqu'à présent

Les Argentins, quant à eux, surfent sur une dynamique des plus remarquables. Leaders au classement après les deux premières journées du Rugby Championship, ils possèdent la meilleure attaque de la compétition avec neuf essais marqués et 74 points inscrits. Leur vitesse de jeu aperçue lors de leur victoire sur l'Australie (48-17) témoigne d'une formation confiante dans ses initiatives. "Il y a longtemps que je n’avais pas vu Lavanini jouer à un tel niveau. Montoya, le capitaine, a aussi été très bon sur les fondamentaux de son poste. Je pourrais aussi citer Gallo, Moroni, Imhoff, Mallia ou Boffeli qui ont tous réalisé des prestations de haut niveau. Sur ce match, cette équipe d’Argentine n’avait pas de point faible", déclarait récemment Mauricio Reggiardo, ancien pilier des Pumas, dans nos colonnes. Difficile de ne pas lui donner raison. Ce jour-là à Mendoza, les joueurs de Michael Cheika ont survolé les débats, engrangeant la plus large victoire de leur histoire contre l'adversaire australien.

Simple feu de paille ou prémices d'une évolution ? Rappelons que depuis leur intégration au Rugby Championship en 2012, alors nommé Tri-Nations, les Pumas n'ont pas obtenu mieux qu'une troisième place en 2015 (exception faite de la deuxième place de 2020 où l'Afrique du Sud était absente, N.D.L.R). Ils comptent plusieurs victoires prestigieuses classées sans suite. Celles contre l'Australie en 2014 ou l'Afrique du Sud et l'Australie en 2018. Autant de performances prometteuses qui ne les avaient pas empêchés de finir à la dernière place du classement.

Avec onze joueurs issus du Top 14 appelés pour préparer les prochaines rencontres en Nouvelle-Zélande, le staff argentin s'appuiera encore sur de vieux briscards nommés Tomás Lavanini, Marcos Kremer ou Benjamin Urdapilleta. Outre le fait qu'un exploit en Nouvelle-Zélande serait historique, il plongerait la bête néo-zélandaise, déjà blessée, dans un retour de crise périlleux. Il est toutefois très rare de voir les fiasco sportifs se succéder en un laps de temps aussi court chez les All Blacks. Les Pumas sont prévenus.

