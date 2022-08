Absent pour la dernière rencontre face aux All Blacks en raison d'une commotion cérébrale, de Klerk est de retour à la mêlée pour sa 40e sélection, tandis que l'ailier Jesse Kriel, blessé, cède sa place à Gelant. Battus à domicile par la Nouvelle-Zélande (35-23) après une première victoire contre les Blacks (26-10), les Springboks veulent mettre fin à une série de neuf ans sans victoire en Australie, elle-même écrasée en Argentine le 13 août dernier (48-17). Sur le banc, les champions du monde sud-africains alignent cinq avants, et procèdent à trois changements: Elton Jantjies et Frans Steyn couvrent les lignes arrières, et Jaden Hendrikse le poste de demi de mêlée.

Composition de l'équipe d'Afrique du Sud face à l'Australie samedi : 15. Willemse - 14. Gelant, 13. Am, 12. de Allende, 11. Mapimpi - 10. (o) Pollard, 9. (m) de Klerk - 7. du Toit, 8. D. Vermeulen, 6. Kolisi (cap) - 5. de Jager, 4. Etzebeth - 3. Malherbe, 2. Dweba, 1. Nche

Remplaçants: Marx, Kitshoff, Koch, Mostert, Smith, Hendrikse, Jantjies, F. Steyn