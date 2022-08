Faits divers à l'Aviron bayonnais, Yato indisponible... Les cinq infos de ce mercredi !

Antoine Battut, entraîneur de l’Aviron bayonnais, vient d’être présenté à un juge avant d’être remis en liberté. Il avait été mis en garde à vue au commissariat de Biarritz après une violente agression sur un infirmier, au service des urgences de la clinique Aguilera, mardi 23 août, au petit matin. Une information révélée par Sud Ouest.

Le colosse Yato attendra. Alors qu’il a pris part à la préparation de Clermont depuis le premier jour, mi-juillet, le troisième ligne ne rechaussera pas les crampons avant début octobre au moins. "Il sera trop juste pour le début de saison. Il a encore les conséquences de la grosse opération qu’il a eu au genou. On préfère se laisser le temps pour qu’il revienne bien, mais on ne pourra pas compter sur lui pour le mois de septembre. On ne verra seulement qu'en octobre" explique Xavier Sadourny, l’entraîneur de l’attaque clermontoise.

À un peu plus d’une semaine de la reprise du Top 14, neuf clubs de l’Élite tireront leurs dernières cartouches avant le coup d’envoi de la saison. Parmi les affiches de cette fin de semaine, un alléchant Toulon-Toulouse, la rentrée de La Rochelle ou l’affrontement entre Clermontois et Bordelais… Découvrez le programme des derniers matchs amicaux ici

En provenance des Sharks, le trois-quart centre de 26 ans, Jeremy Ward s'est engagé pour deux saisons avec le Stade Français. Après le départ de Nayacalevu et Laumape, le club de la capitale se renforce avec le Sud-Africain capable de jouer premier comme deuxième centre. Jeremy Ward (1,87m pour 92 kg) a disputé 48 matchs avec les Sharks et a inscrit six essais.

Libéré à sa demande de ses deux dernières années de contrat par le Stade Français, le Néo-Zélandais Ngani Laumape a annoncé mercredi qu'il s'est engagé avec les Kobelco Steelers, une franchise japonaise. Dans cette affaire, le club de la capitale a finalement obtenu un large dédommagement financier suite au préjudice. Explications.