Le colosse Yato attendra. Alors qu’il a pris part à la préparation de Clermont depuis le premier jour, mi-juillet, le troisième ligne ne rechaussera pas les crampons avant début octobre au moins. "Il sera trop juste pour le début de saison. Il a encore les conséquences de la grosse opération qu’il a eu au genou. On préfère se laisser le temps pour qu’il revienne bien, mais on ne pourra pas compter sur lui pour le mois de septembre. On ne verra seulement qu'en octobre" explique Xavier Sadourny, l’entraîneur de l’attaque clermontoise.

Peceli Yato n’a plus porté le maillot jaune et bleu depuis le 11 décembre dernire, lors d’une rencontre de Champions Cup face à l’Ulster. En février, le Fidjien avait subi une deuxième opération au genou après une première lors de la saison 2019-2020. Son absence prolongée est un coup dur pour l’ASM qui sera privée d’entrée de l’un de ses plus puissants facteurs X.

Une blessure et une fin de contrat à négocier

Dans son malheur, le staff clermontois pourra compter sur ses jeunes troisièmes ligne pour compenser l’absence du Fidjien. La saison passée déjà, Killian Tixeront et Lucas Dessaigne avaient gagné des galons en équipe première. Dans un style similaire, Jacobus Van Tonder a prouvé que sa puissance pouvait emmener ses coéquipiers vers l’avant. Ajouté aux expérimentés Judicaël Cancoriet et Fritz Lee, Loic Godener aura également une belle opportunité à saisir, lui qui s’est déjà signalé avec un premier essai en match amical face à Toulon.

En coulisses, le cas Yato animera aussi les discussions. Le troisième ligne de 29 ans arrive en fin de contrat et ses problèmes médicaux pourraient être un facteur important dans la balance. À noter qu’au même poste, Arthur Iturria et Fritz Lee arriveront également au bout de leur engagement en juin 2023.

Par Clément LABONNE