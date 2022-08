Castres-Connacht (mercredi 24 août, 20:00)

Après leur premier galop d’essai face à Montauban, les Castrais défient le Connacht avec une équipe bien plus proche de celle de la dernière finale du Top 14. Si les recrues et une majorité d’espoirs ont été testés à Sapiac, Pierre-Henry Broncan affrontera la province irlandaise avec nombre de ses cadres. À Mazamet, les supporters castrais pourront réellement observer l’état de forme de leurs protégés avant un déplacement périlleux au Racing 92 la semaine suivante. Gaëtan Barlot, Tom Staniforth et autres Adrea Cocagi seront notamment titulaires face au Connacht.

Toulon-Toulouse (jeudi 25 août, 19:30)

Dans ce duel de rouge et noir, les Toulonnais doivent réagir. Après sa première défaite face à Clermont, le RCT monte encore d’un cran en recevant le Stade toulousain à Mayol. Comme la semaine dernière, Ihaia West et Waisea seront absents, à l’inverse de Dany Priso et Charles Ollivon. Le capitaine toulonnais retrouvera sa place au coeur de la troisième ligne rouge et noire. L’objectif de ce second match sera d’être plus discipliné et précis que la semaine passée. Le Stade toulousain lui jouera son seul match de préparation et pourra s’évaluer face à une formation déjà revancharde.

La Rochelle-Stade français (jeudi 25 août, 20:00)

L’heure de la rentrée a sonné à La Rochelle. Les Maritimes joueront leur seul et unique match amical face au Stade français avant de défier le champion de France montpelliérain le 3 septembre. Après une intersaison mouvementée dans le sens des départs comme celui des arrivées, les Rochelais écrivent une nouvelle page de leur histoire. Obsédés par la quête de nouveaux titres, les hommes de Ronan O’Gara vont se jauger face aux Parisiens. La bande de Gonzalo Quesada a l’avantage d’avoir déjà joué un match amical et d’arriver à Marcel-Deflandre avec de sérieuses ambitions.

Sefanaia NAIVALU (Stade français)Icon Sport

Brive-Racing 92 (vendredi 26 août, 19:00)

Brivistes et Franciliens vont conclure leur préparation pour la bonne cause. Le CAB et le Racing 92 joueront en faveur de l’ARCAD (Aide et Recherche en Cancérologie Digestive), puisqu’une vente aux enchères aura lieu en marge de la rencontre et une partie des recettes sera reversée à l’association. Sportivement, le spectacle devrait être au rendez-vous entre deux formations en confiance après leurs victoires respectives sur Bristol et Perpignan. La rencontre aura lieu à Terrasson (Dordogne) et commencera à 19 heures.

Clermont-Bordeaux-Bègles (vendredi 26 août, 20:00)

Dernière répétition également pour Auvergnats et Girondins. En confiance après leur sortie convaincante à Toulon, le Clermontois retrouveront leur public à Issoire (Puy-de-Dôme) face à une équipe bordelaise revancharde. Défaits contre Bayonne la semaine passée, les hommes de Christophe Urios voudront se racheter, eux qui entameront leur championnat à Toulouse. Les deux effectifs devraient être quasiment au complet pour être dans les meilleures conditions avant le coup d’envoi du Top 14.